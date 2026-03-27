Italia, në Bosnjë e pret ferri i Zenicës: pse stadiumi vogël u zgjodh para Sarajevës

“Do ta mbajmë mend në Zenicë!”. Ky është komenti i lexuar në rrjetet sociale nga disa faqe sportive boshnjake pasi panë katër lojtarë të Italisë që festonin fitoren e Bosnjës ndaj Uellsit. Italia do të duhet të luajnë për kualifikimin në Botëror në ndeshjen e fundit pikërisht në Zenicë, në shtëpinë e përfaqësueses boshnjake. Një situatë sigurisht jo e lehtë për skuadrën e Gattusos që duhet ta sigurojë kualifikimin në transfertë. Dhe jo në një stadium të zakonshëm, por në stadiumin Bilino Polje në Zenicë. Për kombëtaren boshnjake nuk është thjesht një stadium, por një lloj fortese, ku edhe kombëtaret e mëdha kanë pasur vështirësi. Për këtë ndeshje, brenda një nate, biletat janë shitur të gjitha.
Obavještavamo navijače da su sve ulaznice za predstojeći susret sa Italijom rasprodate.
Hvala vam na velikom interesovanju i podršci našim Zmajevima!
— NFS BIH (@NFSBiH) March 26, 2026
Ku do të luhet Bosnjë-Itali
Nga ana e ambientit, ndryshe nga shumë stadiume të Evropës Lindore që kanë pistë atletike, Bilino Polje i ka tribunat shumë pranë fushës, duke krijuar një presion të vazhdueshëm zanor dhe viziv mbi lojtarët. Struktura mund të presë 15.000 spektatorë, por forma e saj kompakte krijon një perceptim të zhurmës së amplifikuar, duke dhënë përshtypjen se ka shumë më tepër njerëz. Sa i përket fushës së lojës, në të kaluarën edhe Cristiano Ronaldo është ankuar, duke e konsideruar terrenin shumë të rëndë dhe të vështirë. Kombëtarja boshnjake ka luajtur këtu shumicën e ndeshjeve historike sepse në Sarajevë – në stadiumin Kosevo – atmosfera konsiderohet shumë “e ftohtë” për shkak të pistës së atletikës. Megjithatë duhet thënë se stadiumi Kosevo ka pësuar një rinovim të thellë.
Çfarë ambienti do të gjejë Italia në Bosnjë
Pra, kjo ndeshje nuk duhet nënvlerësuar nga Italia, e cila duhet të jetë e aftë të izolohet nga ambienti për të arritur fitoren. Në këtë drejtim, zgjedhja e Gattusos si trajner duket perfekte. “Ringhio”, në një ambient kaq “elektrik”, mund të motivohet edhe më shumë duke parë karakterin e tij, që i pëlqen sfida dhe situata të tilla. Në Bilino Polje do të jetë thelbësore të ruhet qetësia pa u përfshirë në tensione të panevojshme. Natyrisht, Italia duhet të mbështetet te forca e saj dhe, përveç ambientit, duhet të ketë kujdes nga një skuadër si Bosnja e udhëhequr nga një lojtar si Dzeko, të cilin e njohim shumë mirë.
Por edhe nga elementë të tjerë të kësaj kombëtareje që janë shumë të rrezikshëm. Pritja në Bosnjë për këtë ndeshje është jashtëzakonisht e madhe. Që mbrëmjen e djeshme në rrugë shumë makina bënë paradë për të festuar fitoren e gjysmëfinales me penallti të kombëtares së tyre në fushën e Uellsit. Tani i gjithë vendi pret Italinë me objektivin për të shkruar historinë, duke u mbështetur te forca, këmbëngulja dhe grinta e skuadrës, si dhe te mbështetja e publikut.
The victory against Wales was celebrated on the roads of Bosnia in style!🇧🇦 pic.twitter.com/rzeSj2tBTP
— Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026