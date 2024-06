Italia në ankth, testet përcaktojnë nëse Barella do të jetë kundër Shqipërisë: edhe Sylvinho pret lajmet

Italia është në ankth për gjendjen e Nicolò Barella. Lojtari i Inter duhet të niset për në Gjermani për tre ditë me pjesën tjetër të grupit, duke përjashtuar të papriturat, që mund të vijnë nga rezultatet e testeve të reja përcaktuese. Ditët e fundit situatën e kishte paralajmëruar edhe Gigi Buffon, ndonëse me tone optimiste: “Nicolò do të kryejë teste të reja dhe me rezultatet e tyre do ta kuptojmë më mirë. Por mund të jetë kundër Shqipërisë”. Nisja nuk duket të jetë e rrezikuar, por për të qenë të sigurt duhen pritur rezultatet e analizave dhe kohët e rikuperimit.

Në fillim të javës Spalletti mori frymë i lehtësuar: dëmtimet u përjashtuan dhe u konstatua vetëm tendosje në rectus femoris të djathtë. Barella do t’i nënshtrohen një testi që do të vendosë nëse pjesa tjetër e ditëve të fundit ka pasur efekte pozitive dhe për këtë arsye do të jetë në gjendje të rifillojë gradualisht përgatitjet normale me shokët e tij. Mesfushori në fakt prej ditësh nuk stërvitet në grup dhe ka kryer terapi dhe punë të diferencuara. Deklaratat e presidentit Gravina në atë kohë nuk i kishin qetësuar aspak mendjet tifozëve të Azzurrit: “Barella na shqetëson pak, por jo së tepërmi. E presim me ankth të madh”.

MUND TË MOS JETË NDAJ SHQIPËRISË

Rezultatet e sotme do të jenë gjithashtu thelbësore për të kuptuar kohën e rikuperimit. Edhe në rast përgjigjesh të shkëlqyera, Spalletti mund të vendosë të ruajë Barella në ndeshjen e parë të Europianit kundër Shqipërisë, për t’i dhënë kohë për t’u rikuperuar, duke shmangur rikthimet e pakëndshme. Trajneri italian, në atë rast, mund të zgjedhë të vendosë Cristante në mesfushë, alternativa më e besueshme, përndryshe ai mund të zgjedhë Frattesi ose Fagioli, por gjithçka është ende për t’u vendosur.