Italia gjobit Metën me 805 milionë euro për përdorimin e fotove pa pëlqimin e përdoruesve

Italia e ka gjobitur Metën me 805 milionë euro për përdorimin e fotove dhe videove nga galeritë e përdoruesve të Android në Facebook pa pëlqimin specifik ose zbulimin e duhur.
Autoriteti Italian i Mbrojtjes së të Dhënave tha se funksioni, i quajtur “Merrni këshilla nga galeria kur shfletoni Facebook-un”, shkelte direktivën evropiane të privatësisë të njohur si direktiva ePrivacy.
Direktiva mbron telefonat inteligjentë si pjesë të sferës private të një personi dhe kërkon “pëlqim të lirë dhe të informuar” për një akses të tillë, tha autoriteti.
Hetuesit zbuluan se funksioni ishte aktivizuar si parazgjedhje dhe se Facebook kërkoi qasje në galeri përmes një leje të vetme që mbulonte funksione të shumëfishta të aplikacionit me qëllime të ndryshme.