Italia është zyrtarisht e dyta në renditjen UEFA: hera e parë që nga 2006

Tani është zyrtare: Italia do ta mbyllë sezonin në vendin e dytë në renditjen e UEFA-s sipas kombeve, pas vetëm Anglisë. Një situatë që nuk kishte ndodhur prej gati 20 vitesh, më saktë që nga viti 2006. Kualifikimi i Fiorentinës në finalen e Conference League, në fakt, e ka bërë të paarritshëm pozicionin e Italisë nga Spanja, e treta, pavarësisht finales së Champions League të arritur nga Real Madrid.

Italia kishte siguruar tashmë vendin e dytë në renditjen sezonale së bashku me Gjermaninë (tani zyrtarisht numri 1), gjë që i lejoi ata të merrnin një vend shtesë në Champions League 2024/25. Por tani ata kanë arritur një moment historik edhe në renditjen e llogaritur në bazë pesëvjeçare. Sigurisht, finalet e dyfishta europiane të arritura në vitet e fundit nga Inter (2020 dhe 2023), Roma (2021 dhe 2022) dhe Fiorentina (2023 dhe 2024) janë vendimtare. Madje, diferenca me Spanjën parashikohet të rritet më tej sezonin e ardhshëm, kur viti 2019/20 do të përjashtohet nga përllogaritja.

RENDITJA AKTUALE

1) Anglia – 104,303 pikë

2) Italia – 89,426 pikë

3) Spanjë – 89,239 pikë

4) Gjermania – 86,338 pikë

5) Franca – 66,831 pikë

🇮🇹✅ Italy have mathematically secured the FIRST place on the one-season Country Ranking!

🇩🇪❌ Germany will finish second as they can reach the maximum of 20.071 points. pic.twitter.com/HdKZXUHi0U

— Football Rankings (@FootRankings) May 8, 2024