Italia e tmerruar nga dështimet në Botëror, Gattuso apel: “Të ndalojmë kampionatin”

Rezultati i shortit të playoff-eve më në fund mbërriti. Italia do të përballet me Irlandën e Veriut në gjysmëfinale të enjten më 26 mars; nëse do të arrijë të fitojë ndeshjen, që me shumë mundësi do të luhet në Bergamo, Kombëtarja do të luante finalen kundër Uellsit ose Bosnjës, në çdo rast në transfertë. Gennaro Gattuso, “në të nxehtë”, ka folur për shortin dhe kundërshtarët, për aspektin mendor dhe ka thënë gjithashtu se mund të provohet të spostohet java e Serie A që paraprin playoff-et, për të provuar t’i lehtësohet Kombëtares rruga drejt Botërorit. Përndryshe, trajneri do të kishte shumë pak ditë për të përgatitur sfidën ndaj Irlandës së Veriut.
“Irlanda e Veriut është një skuadër në nivelin tonë”
Në përgjithësi ka shkuar mirë, edhe pse Irlanda e Veriut, Uellsi dhe Bosnja nuk duhen nënvlerësuar. Nga sot e tutje do të duhet të përgatiten edhe mendërisht për rëndësinë e playoff-eve dhe (shpresohet) për dy ndeshje. Gattuso, duke folur për RaiSport, nuk u fsheh; foli për ndeshjen me Norvegjinë, duke e quajtur një figurë të keqe, dhe analizoi kundërshtarët. Ose më mirë, kundërshtarin e vërtetë, Irlandën e Veriut, duke e quajtur, saktë: “Një skuadër në nivelin tonë.”
The European Play-Offs for the #FIFAWorldCup
Which four are headed to #WeAre26? pic.twitter.com/ssnMXLRgYB
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025
Italia ka luajtur të dielën e kaluar dhe deri më 26 mars, datë e gjysmëfinaleve të playoff-eve, nuk do të zbresë më në fushë. Në mes, ndoshta në shkurt, do të ketë një grumbullim. Gati të gjithë trajnerët e kanë kërkuar, Gattuso duhet të plotësohet. Siguri, megjithatë, ende nuk ka: “Të shohim nëse na japin një datë, por mendoj se një çift ditësh do të na i japin. E vërteta është që ne jemi te java e 11-të dhe me djemtë do të shihemi drejtpërdrejt te java e 30-të. Ka nevojë të shihemi, të pimë një çaj, të bëjmë dy biseda, të rrimë bashkë, edhe me ata që luajnë jashtë.”
Në Turqi pritet ndalim i kampionatit para playoff-eve
Dhe i është përgjigjur edhe një pyetjeje mbi mundësinë e shtyrjes së javës së 30-të, asaj që do të paraprijë playoff-et: “Ky është një problem për të gjithë. Flisja me teknikun Montella, i cili më tha që në Turqi atë javë kampionati mund të shtyhet për t’i dhënë kombëtares disa ditë më shumë. Do të ishte një gjë e mirë edhe nëse do të ndodhte për ne. Shpresoj që e njëjta gjë të bëhet edhe në Itali.” Mesazhi u dha, do të shohim nëse do të merret.
Së fundi, ai foli edhe për Federico Chiesa, i cili mund të jetë një armë për playoff-et: “Unë e thërras për çdo grumbullim. Problemi nuk jam unë dhe as stafi im. Problemi është ai.” Rikthimi i Chiesa mund të ndodhë në mars, kur Italia shpreson të ketë të gjithë lojtarët më të mirë në dispozicion dhe në gjendjen më të mirë fizike të mundshme, për të thyer një tabu dhe për t’u rikthyer në vendin që i takon, Botërorin.