“Ishte një periudhë shumë e vështirë”/ Hailey Bieber flet hapur për përvojën pas lindjes

Hailey Bieber ka vendosur të flasë hapur për një periudhë të vështirë të jetës së saj, duke zbuluar problemet shëndetësore me të cilat u përball pas lindjes së djalit, Jack Blues, që ka me bashkëshortin e saj, Justin Bieber.
Modelja 29-vjeçare tregoi se pas ardhjes në jetë të të birit u përball me PMDD (çrregullimin disforik premenstrual), një gjendje që shkakton simptoma të forta emocionale dhe fizike përpara ciklit menstrual.
Në një intervistë për “Women’s Wear Daily”, Hailey pranoi se kjo përvojë ishte veçanërisht e vështirë, pasi kishte pak informacione dhe diskutime publike rreth kësaj problematike.
“Pas lindjes së djalit tim, u përballa disi me këtë gjendje dhe nuk ka shumë biseda apo kërkime shkencore rreth saj”, tregoi ajo.
Hailey shpjegoi se ndarja e përvojave personale dhe diskutimi i hapur për problemet shëndetësore e kanë ndihmuar të përballojë më mirë këtë periudhë. Sipas saj, komunikimi me gra të tjera që kalojnë përvoja të ngjashme është shumë i rëndësishëm, pasi ndihmon në kapërcimin e ndjenjës së izolimit.
“Kur mund ta kuptojmë njëra-tjetrën, të flasim për gjërat me të cilat po përballemi dhe vështirësitë që po kalojmë, kjo e bën udhëtimin të duket më pak i vetmuar”, u shpreh modelja.
Ajo shtoi se përvoja e shtatzënisë dhe lindjes e ka bërë edhe më të ndërgjegjshme për rëndësinë e shëndetit të grave dhe mungesën e informimit për disa prej problemeve që ato përjetojnë.
Çfarë është PMDD?
PMDD është një formë më e rëndë e sindromës premenstruale (PMS), e cila mund të shkaktojë ndryshime të forta të humorit, ankth, trishtim, irritim dhe ndjenja dëshpërimi në ditët ose javët përpara menstruacioneve.
Hailey kishte folur më herët për këtë problem gjatë pjesëmarrjes në podcast-in “SHE MD”, ku tregoi se simptomat ishin aq intensive sa ndikonin në punën, marrëdhëniet personale dhe jetën e saj sociale.
Ajo shpjegoi se periudha përpara ciklit menstrual ishte veçanërisht e vështirë nga ana emocionale, pasi përjetonte mendime dhe ndjenja shumë më intensive sesa ato që lidhen zakonisht me PMS.
Modelja theksoi se PMDD nuk duhet nënvlerësuar, pasi mund të ketë pasoja serioze dhe kërkon vëmendje.