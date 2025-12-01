Ishte në ‘kafe’ me Salianjin, Gjunkshi këshilltar i ri i PD për sigurinë kombëtare

Partia Demokratike ka emëruar Xhemal Gjunkshin si Këshilltar për Sigurinë Kombëtare pranë kryetarit Sali Berisha.
Vendimi, i nënshkruar ditën e sotme, mbështetet në nenin 46 të Statutit të PD-së dhe hyn në fuqi menjëherë.
Ky hap konsiderohet pjesë e përpjekjeve të PD-së për të forcuar kapacitetet profesionale dhe për të konsoliduar strukturat e brendshme.
Gjunkshi ka qenë ndër figurat që iu bashkua tryezës së drejtuar nga Ervin Salianji për përditësimin dhe rinovimin e strukturave drejtuese të partisë.