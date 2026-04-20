“Ishe si ai byt**iri Cannavaro”: Erling Haaland, gafë direkt në TV pas City-Arsenal

Fjalët e Erling Haaland në intervistën pas ndeshjes krijuan një moment të sikletshëm në transmetim të drejtpërdrejtë në Sky Sports. Pas fitores së Manchester City kundër Arsenal, sulmuesi norvegjez la t’i shpëtonte një fjalë e rëndë ndërsa tregonte një episod me shokun e skuadrës Bernardo Silva, duke e krahasuar me Fabio Cannavaro për duelet në ajër si një mbrojtës i mirëfilltë, në markim të ngushtë me Gyokeres.
E përshkroi si “jashtëzakonisht” të fortë si ish-lojtari dhe fituesi i Topit të Artë pas Botërorit 2006, duke përdorur një term vulgar me ton theksues. Transmetuesi satelitor u detyrua të kërkonte menjëherë falje ndaj publikut për gjuhën e përdorur gjatë transmetimit.
Haaland lëshon një fjalë të rëndë në transmetim të drejtpërdrejtë
Manchester City arriti një fitore shumë të rëndësishme 2-1 kundër Arsenal në Etihad Stadium, rezultat që mban gjallë garën për titullin në Premier League. Dhe nëse gafa e bujshme e Gianluigi Donnarumma kishte bërë të mendohej më e keqja, ishte pikërisht goli i sulmuesit skandinav që riktheu gjithçka në vend. Në fund të ndeshjes, megjithatë, përveç rezultatit, bëri zhurmë edhe ndërhyrja e Haaland para mikrofonëve.
Gjatë bisedës me gazetarin, sulmuesi tregoi një episod loje duke lavdëruar portugezin Bernardo Silva. Por duke e bërë këtë, i shpëtoi një shprehje vulgare ndërsa e krahasonte portugezin me italianin Fabio Cannavaro: “Mbaj mend atë kros, i thashë më pas kur e nxori me kokë: Ishe si ai byt**iri Cannavaro!”
Sky Sport kërkon ndjesë, Haaland e minimizon
Gjuha aspak etike e detyroi studion televizive të ndërhynte menjëherë: prezantuesi Dave Jones kërkoi falje ndaj shikuesve, duke shpjeguar se emocionet e ndeshjes kishin marrë ndoshta përparësi te lojtarët e intervistuar sapo kishin dalë nga fusha. “Hajde! Të gjithë kemi sharë gjatë gjithë jetës… – shtoi Haaland, duke u përpjekur të minimizojë episodin – Sot, Bernie, nuk dua të emocionohem këtu, por ke qenë vërtet i shkëlqyer, si gjithmonë…”.
Gjatë intervistës Bernardo Silva buzëqeshi dhe ia ktheu komplimentet shokut të skuadrës, duke theksuar sa i rëndësishëm ishte edhe puna e madhe, edhe në sakrificë, e Haaland kundër mbrojtjes së Arsenal, veçanërisht në duelet me Gabriel, ku nuk munguan momentet e tensionit.
Shifrat sezonale të sulmuesit norvegjez
Me golin ndaj Arsenal FC, Haaland përmirësoi sërish statistikat sezonale. Norvegjezi arriti në kuotën e 23 golave në Premier League dhe 34 në total në të gjitha kompeticionet. Shifra që konfirmojnë edhe një herë peshën e tij në sulmin e Manchester City dhe rolin qendror në garën për titullin e skuadrës së Pep Guardiola.