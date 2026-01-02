Ish-ylli i Arsenalit dhe Barcelonës përjashtohet nga kombëtarja, qeveria merr vendimin

Eliminimi i Gabonit nga Kupa e Afrikës pas një përmbysjeje spektakolare të Bregut të Fildishtë (2-3) ka shkaktuar një “tërmet” të vërtetë.

Sipas mediave lokale, qeveria ka marrë vendimin për të larguar pas humbjes stafin teknik dhe dy lojtarët më të njohur të përfaqësueses, Pierre-Emerick Aubameyang, lojtari më i mirë gabonez i të gjitha kohërave, dhe Bruno Ecuele Manga.

“Qeveria ka vendosur shpërbërjen e stafit teknik dhe pezullimin nga ekipi kombëtar deri në një njoftim të mëvonshëm për lojtarët Bruno Ecuele Manga dhe Pierre-Emerick Aubameyang”, thuhej në një njoftim.

Para këtij vendimi, qeveria kishte diskutuar situatën e ekipit kombëtar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave.

“Një pjesë e identitetit kombëtar po dobësohet,” tha Presidenti i vendit, Brice Clotaire Oligui Nguema.

“Ekipi kombëtar pasqyron dy probleme të mëdha që reflektojnë, në të vërtetë, mangësi të strukturës: mungesën e metodologjisë në punë dhe shpërdorimin e fondeve”, shtoi Kreu i Shtetit të Gabonit.

Përveç këtij eliminimi nga Kupa e Afrikës, Gaboni ka përjetuar një dështim tjetër, pasi nuk arriti të kualifikohet për Kupën e Botës pas eliminimit në fazën e play-off-eve afrikane. Sfida tjetër për gabonezët është Kupa e Afrikës 2027, ndaj ata kanë vendosur të fillojnë një rindërtim të plotë të ekipit.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top