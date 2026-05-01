Ish-sulmuesi i Juventusit e sheh Zhegrovën pjesë të projektit: Ka personalitet

E ardhmja e Zhegrovës te Juventusi është vënë në pikëpyetje. Sulmuesi shqiptar i ka pasur minutat me pikatore këtë sezon dhe është përfolur për një largim të mundshëm në verë. Por ish-sulmuesi i Juventusit, Fabricio Ravaneli, ka thënë në një intervistë për “La Gazzeta Dello Sport” se do t’i besonte Edon Zhegrovës.

Sipas tij, lojtari nga Kosova duhet të jetë pjesë e projektit të bardhezinjve.

“Zhegrova ka shumë më tepër personalitet sesa Davidi dhe Openda, të cilët gjithmonë më dhanë përshtypjen se nuk donin të merrnin kaq shumë përgjegjësi. Do të kisha besim te Zhegrova. Do të doja ta shihja atë në një Juve pozitiv, me një mentalitet fituesi.

Kenani (Jëlldizi) është një fenomen. Duhet të fillojmë me të, por edhe me Konseiçaon, Zhegrovën dhe Bogën. Jëlldizi është numri 10 i Juves, një kampion”, është shprehur Fabricio Ravaneli.

Scroll to Top