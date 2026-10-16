Ish-sekretarja e përgjithshme e Ballukut, Viola Haxhiademi shkon sërish në SPAK

Ish-sekretarja e përgjithshme në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Viola Haxhiademi u ishte këtë të premte në ambientet e SPAK. Haxhiademi është marrë në pyetje nga Prokurorët e Posaçëm, ndërsa pas përfundimit të seancës së marrjes në pyetje ajo është larguar nga ambientet e institucionit.
Haxhiademi është paraqitur edhe më herët në ambientet e SPAK, ku është pyetur në lidhje me dosjen “Balluku”, ku në qendër është ish-zv/kryeministrja Belinda Balluku, e dyshuar për abuzime me tenderat.