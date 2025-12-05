Ish-presidenti Meta kërkon lirinë, mbahet sot seanca paraprake në GJKKO

Këtë të premte do të zhvillohet seanca e radhë për ish-presidentin Ilir Meta. Pritet që të vendoset nëse dosja do të kalojë apo jo për gjykim, apo do të rikthehet për hetime të mëtejshme.
Seanca e kaluar u zhvillua më 27 nëntor, ku ish-presidenti Meta ishte i pranishëm, por u shty për shkak se avokati kërkoi kohë për t’u njohur me një pjesë të akteve.
Meta dhe Kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie ndërsa Fatime Kryemadhi, nëna e Monika Kryemadhit, akuzohet për pastrim parash.
Meta ndodhet në burg që nga tetori 2024, ndërsa Kryemadhi është nën masën “detyrim paraqitje”.