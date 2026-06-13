Ish-polici nga protesta në Rrjoll: S’jam për dhunë, duam të drejtën

Një prej protestuesve në Rrjoll dhe një mesazh të fortë lidhur me situatën që ato ndodhen. Duke folur për mediat, ish-polici pohoi se banorët nuk janë për dhunë, por për tu njohur e drejta. Ai theksoi më tej se rinisë shqiptare i është lënë trashëgimi një vend ku sundon krimi dhe korrupsioni.
“Me vite me radhë në këtë fshat nuk vije dot as me lloj mjeti, as me gomar. Por po të jesh i pushtetit, kriminel, ruhesh me polici. Sot 27 furgona policia sot në Rrjoll. Sot kemi një qeveri dhe një drejtësi, që nuk kapin kriminelin, por merren me qytetarët. Nuk jam me dëmtuar njerëz. Një popull duhet të jetë i revoltuar? Për ça se duan të drejtën. Në moshën time kam qenë i zhgënjyer, se ata të rinj që protestojnë sot, i kemi lënë në harresë. Me shpirt e them, e di se ça është policia. Dilni sot të drejtës. Nuk jam që të shtyhemi, se jam kundër dhunës. Zoti ju ruajt!”, tha ai.