Ish-lojtari i Tiranës Zizovic mbetet pa jetë në pankinë:futbollistët shemben në fushë

Dramë në kampionatin më të lartë serb, Super Ligë. Mladen Zizovic, trajneri i Radnički 1923, ka ndërruar jetë në moshën 44-vjeçare pasi është rrëzuar papritur në pankinë gjatë ndeshjes kundër Mladost Lučani. Ndërhyrja e ndihmës mjekësore ka ndodhur në minutën e 22-të të pjesës së parë. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të stafit mjekësor dhe transportimit urgjent në spital, për trajnerin nuk ka pasur asgjë për të bërë. Lajmi për vdekjen, i konfirmuar pak orë më vonë, çoi në pezullimin e menjëhershëm të ndeshjes.

Pamjet nga stadiumi kanë treguar skena tronditëse me lojtarë që shemben në fushë dhe anëtarë të stafit që shpërthejnë në lot, të pabesueshëm për tragjedinë e ndodhur. Në një njoftim zyrtar, Federata e Futbollit të Serbisë shprehu “trishtim të thellë dhe mosbesim”, duke e cilësuar ndarjen e tij nga jeta si “një humbje të madhe për të gjithë komunitetin futbollistik”.

Kush ishte Zizovic?
I lindur në vitin 1980, Zizovic ishte një figurë shumë e respektuar në futbollin ballkanik. Si futbollist, kishte veshur fanellat e disa klubeve, përfshirë Zrinjski Mostar dhe Banja Luka, duke grumbulluar gjithashtu katër paraqitje me kombëtaren e Bosnjës dhe Hercegovinës. Nga 1 gushti 2010, deri në 1 shtator 2011 Zizovic luajti në Shqipëri, me fanellën e Tiranës.

Pas tërheqjes nga futbolli aktiv, ai kishte drejtuar klube si Radnik Bijeljina dhe Zrinjski, duke arritur edhe suksese në arenën europiane. Sf idën e Radnički 1923 e kishte pranuar në korrik të vitit 2025.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top