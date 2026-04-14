Ish-kryebashkiaku i Finiqit dënohet me dy vjet burg pasi abuzoi me tenderat

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dënuar me 4 vite burgim ish-kryebashkiakun e Finiqit, Leonidha Hristo. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, ky dënim u reduktua përfundimisht në 2 vite heqje lirie.
Ish-zyrtari u shpall fajtor për akuzën e “shpërdorimit të detyrës” lidhur me abuzime në tendera që kapin vlerën e 77 milionë lekëve. Hetimet e SPAK vërtetuan se gjatë viteve 2017-2019 ishin kryer procedura fiktive për të favorizuar fitues të paracaktuar.
Leonidha Hristo ishte gjithashtu pjesëmarrës në zgjedhjet lokale të vitit 2023 si kandidat i koalicionit “Bashkë Fitojmë”. Ndërkohë, bashkëpunëtorët e tjerë të tij në këto shkelje po gjykohen në Gjykatën e Sarandës pas shpalljes së moskompetencës nga GJKKO.