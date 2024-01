Ish-kapiteni zikaltër, Bergomi i habit të gjithë: “Inter nuk është më i forti”

Në Sky Calcio Club, në episodin e transmetuar mbrëmë, padyshim që u fol për garën e titullit. Juventus, falë fitores në fushën e Lecce, kaloi Inter për të marrë provizorisht vendin e parë në kampionat. Një kryesim i lejuar falë një raundi pushim, me zikaltrit të impenjuar këtë mbrëmje në Arabinë Saudite për finalen e Superkupës së Italisë kundër Napolit. Megjithatë, sfida për titullin e Serie A duket të jetë e ashpër dhe sipas ish-kapitenit të Inter, Beppe Bergomi, ajo do të vazhdojë për një kohë të gjatë. Ja fjalët e tij.

BERGOMI MBI DUELIN INTER-JUVENTUS

Ish-mbrojtësi nuk ka dyshime për faktin se Juventus i Max Allegri do të luftojë deri në fund të kampionatit: “Unë them gjithmonë që nëse do të fitosh kampionatin duhet të mundësh Juventus. Ata janë gjithmonë aty. Mund të llogaritet faktori psikologjik. Përballë Juventus që arrin në San Siro duke qenë përpara, duhet të bësh një lloj loje të caktuar. Por Inter e shoh të fortë, ata kanë një mentalitet të çmendur dhe po luajnë shumë mirë”.

Për kalendarin: “Juve tani ka një seri ndeshjesh ku është më e lehtë të fitosh, ndërsa Inter ka një kalendar shumë të vështirë. E gjithashtu ka Champions League. Inter duhet të jetë i aftë në përfshirjen e të gjithë lojtarëve, me koston e humbjes së ndonjë pike. Përndryshe nuk do të mund të luajnë të gjitha këto ndeshje vetëm me dy sulmuesit dhe dy mesfushorët”.

“Edhe sepse Inter ka ekipin më të vjetër në Serie A. Çdo vit humbet pjesë të rëndësishme, hyjnë pikëpyetje të cilat më pas bëhen të mirë. Aftësia dhe merita e Inter ishte të merret Sommer, Darmian, Mkhitariant dhe Acerbi. Vazhdoj të them se Inter nuk është më i forti, por ata janë më të mirët për të bashkuar lojtarët dhe për t’i bërë ata të performojnë. E pastaj mos harroni të tretin për titull, Milanin”.