Ish e fejuara e Aaron Carter reagon ndaj rezultatit të autopsisë: Kam dyshime

Ish-e fejuara e Aaron Carter, Melanie Martin, po vë në dyshim shkakun e ndarjes nga jeta të këngëtarit pasi pa rezultatet e autopsisë.

“Kjo nuk është mbyllje për mua”, tha Melanie për TMZ të martën, duke thënë se ka mbetur me “vetëm … më shumë pyetje”. “Ai kishte veshur një bluzë dhe gjerdan në vaskë, gjë që nuk ka kuptim. Pse do të ishte në një vaskë me rroba?” e pyeti Martini. “Unë nuk e kuptoj zinxhirin e ngjarjeve.”

Page Six mori raportin e Ekzaminuesit Mjekësor të Qarkut të Los Anxhelosit të martën, i cili pretendonte se 34-vjeçari ndërroi jetë nga mbytja, pjesërisht.Carter gjithashtu thuhet se vdiq nga efektet e difluoroetanit, një gaz i ndezshëm që përdoret shpesh si shtytës në kanaçe me ajër të kompresuar, si dhe alprazolam, një formë gjenerike e Xanax.

Lajmi shpërtheu në nëntor 2022 se artisti ishte gjetur i vdeekur në shtëpinë e tij në Lancaster, Kaliforni, pasi shërbyesja zbuloi trupin e tij në vaskë. Përfaqësuesi i tij konfirmoi lajmin duke thënë: “Aaroni punoi shumë deri në fund të jetës së tij në shërim, për të qenë një baba i mirë dhe për t’u pajtuar me familjen e tij.”

Në një deklaratë të sajën, Martin shkroi: “E dija se ai po luftonte dhe bëra gjithçka për ta ndihmuar. Ai kishte një personalitet shumë të pavarur dhe të fortë, dhe unë nuk mund ta ndihmoja në mënyrën se si ndjeja se kishte nevojë. “Do të doja vetëm të kisha më shumë njerëz për të më ndihmuar me të,” vazhdoi ajo. “Tani do ta rris djalin tonë si nënë beqare. Kjo është dita më e keqe e jetës sime, por duhet të jem e fortë për të. Unë jam eshkatërruar.”Aaron ka lënë pas djalin Prince, tani 1 vjeç, të cilin ai dhe Martin e mirëpritën në nëntor 2021.