Ish bashkëshorti akuzon Jennifer Lopez për tradhëti

Ojani Noa, ish-bashkëshorti i parë i Jennifer Lopez, ka reaguar ashpër ndaj komenteve të saj të fundit në lidhje me marrëdhëniet e saj të kaluara.
Lopez u shoreh në një intervistë me Howard Stern se nuk kishte ndier kurrë “dashuri të vërtetë” nga ish-partnerët e saj.
Pas këtyre deklaratave, Noa, i cili ishte i martuar me këngëtaren nga viti 1997 deri në 1998, ka shpërndarë një postim në Instagram, duke e akuzuar Lopez për tradhti gjatë martesës së tyre.
“Ndaloje këtë lojë të viktimës. Ndaloje të na poshtërosh të gjithëve, duke thënë se problemi është te ne. Jo, problemi je ti”, ka shkruar Noa në postimin e tij.
Ai ka shtuar se ai ishte “njeri i dashur dhe besnik” gjatë gjithë marrëdhënies, duke theksuar se ishte ai që kishte bërë sakrifica për karrierën e Lopez, duke lënë punën dhe familjen për t’i dhënë mbështetje në rrugën e saj drejt suksesit në Hollivud.
Noa ka akuzuar Lopez për tradhti dhe për një zgjedhje të karrierës mbi marrëdhënien e tyre, duke thënë se ajo kishte preferuar “famën dhe pasurinë” mbi dashurinë që ai i kishte ofruar.
Ai ka theksuar se ishte “shumë i mirë” për të dhe se ishte ai që kishte “ndihmuar” të mbahej martesa, edhe pas pretendimeve të tij për gënjeshtra dhe tradhti nga ana e saj.
Në një tjetër intervistë me Stern, Lopez tregoi se ajo kishte mësuar që “problemi nuk është se nuk jam e dashur, por ata nuk janë të aftë të më duan.”
Sipas saj, ish-partnerët i kishin dhënë gjithçka që kishin, duke përfshirë dhurata të shtrenjta, por ajo gjithmonë kishte kërkuar diçka më shumë.
Në një intervistë të vitit 2024, Ojani Noa akuzoi gjithashtu Sean “Diddy” Combs për pjesën e tij në ndarjen me Lopez. Ai tha se ndarja kishte filluar gjatë periudhës kur Lopez po punonte me Diddy në albumin e saj të parë, “On The 6”, dhe ai ishte duke hapur një restorant në Los Angeles.