Isak shënon golin e parë me Liverpool, duke u dëmtuar: fati i keq ndjek suedezin

Sezoni i Liverpool është dhe do të mbetet gjithsesi për t’u kujtuar. Pas një serie tepër të gjatë humbjesh, tani duket sikur gjithçka është përmbysur papritur. Tri fitore radhazi mes Champions League dhe Premier League, 2-1 ndaj Tottenham është thuajse si një roman. Të thuash që ka ndodhur gjithçka është pak. Reds fituan edhe falë golit të parë të Isak, i cili megjithatë u dëmtua duke shënuar dhe tani frikësohet për një problem serioz. Suedezi sigurisht që nuk është i favorizuar nga fati.
Dy skuadra nën pritshmëri kishin nevojë jetike për pikë. Tottenham nis mirë, luan pa dyshim më mirë se Liverpool, por nuk konkretizon dhe pas gjysmë ore mbetet me 10 lojtarë për shkak të kartonit të kuq për Xavi Simmons, i ndëshkuar nga arbitri pas rishikimit në VAR. Ndërhyrje shumë e ashpër ndaj bashkatdhetarit Van Dijk, do të marrë tre ndeshje pezullim. Ndeshja ndryshon rrjedhë.
Liverpool fiton dhe feston falë blerjeve shumë të shtrenjta të merkatos së verës. Asistë vendimtarë nga Wirtz dhe Frimpong, gola nga Isak dhe Ekitike, i cili vazhdon të shënojë rregullisht. Tottenham provon deri në fund dhe pas golit të Richarlison ndodh gjithçka, me Alisson vendimtar në minutën e 97-të, kur Spurs ishin me 9 lojtarë pas kartonit të kuq për Romero.
Dëmtimi në gju i Isak pas golit
Alexander Isak, të cilin Liverpool e bleu shumë shtrenjtë nga Newcastle verën e kaluar duke shpenzuar 143 milionë euro, kishte shënuar vetëm një gol në këtë Premier League, kundër West Ham. Në fushën e Tottenhamit realizoi të dytin, por në zonë, në momentin e goditjes, u godit nga holandezi Micky van de Ven. Në përplasje Isak pati më të keqen duke u dëmtuar në gjurin e djathtë.
Mjekët e Liverpool hynë menjëherë në fushë dhe kuptuan se zëvendësimi ishte i domosdoshëm. Suedezi doli në këmbët e tij, por duke çaluar dhe në pritje të ekzaminimeve në shtëpinë e Reds dridhen për Isak, i cili vazhdon të paguajë një çmim të lartë edhe me fatin dhe nuk mund të buzëqeshë as ditën kur arrin të shënojë një gol të rëndësishëm.