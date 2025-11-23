Isak kërcënohet nga tifozët, blen një qen 35 mijë euro: është një doberman i trajnuar

Alexander Isak do të mirëpresë së shpejti në shtëpinë e tij një anëtar të ri të familjes: sulmuesi i Liverpool ka blerë një qen roje për t’u mbrojtur pas kërcënimeve të fundit me vdekje që i kanë ardhur nga tifozët e Suedisë. Në Angli po rriten në mënyrë të frikshme vjedhjet dhe aktet e dhunës ndaj futbollistëve më të ekspozuar, dhe shumë prej tyre kanë marrë një kafshë shoqëruese që është në gjendje të mbrojë shtëpinë nga të padëshiruarit. Ai ka vendosur të blejë një doberman me vlerë mijëra euro nga një kompani e specializuar në qen roje elitarë të përshtatshëm për çdo familje.
Isak blen një qen prej 35 mijë eurosh
I fundit në listë është pikërisht suedezi, i cili po kalon muaj shumë të ndërlikuar. Në verë ai ishte protagonist i një telenovele merkatoje, e ushqyer nga dëshira e tij për t’u transferuar te Liverpool deri në atë pikë sa bojkotoi madje edhe stërvitjet me Newcastle, dhe së fundmi është vënë në shënjestër nga tifozët e Suedisë: kombëtarja u rendit e fundit në grupin kualifikues për Kupën e Botës 2026 dhe në rrjetet sociale kanë shpërthyer kërcënime me vdekje të adresuara ndaj tij dhe familjes së tij.
Për këtë arsye ai ka ndjekur shembullin e futbollistëve të tjerë të Premier League dhe ka blerë një qen të trajnuar në nivel të lartë, siç raporton The Sun. Një burim pranë lojtarit e ka konfirmuar të gjithë historinë: “Ai dëshiron të ndihet i ambientuar edhe jashtë fushës dhe të kesh një qen roje është një pjesë thelbësore e këtij procesi”. Ai i ka besuar një agjencie të specializuar që së shpejti do t’i ofrojë një doberman të mrekullueshëm, të trajnuar në mënyrë profesionale, me qenin që do ta ndihmojë të ndihet më i sigurt ndërsa përshtatet me jetën e tij të re në Liverpool. Edhe Walker dhe Grealish së fundmi kanë bërë të njëjtën zgjedhje, duke mirëpritur në shtëpi një qen roje me racë të pastër për sigurinë e tyre.