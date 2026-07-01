Irlanda merr Presidencën e radhës të Këshillit të BE-së

Irlanda mori Presidencën e radhës të Këshillit të BE-së të mërkurën, duke filluar një mandat gjashtëmujor të përqendruar në siguri, konkurrencë dhe vlera demokratike, sipas një deklarate të këshillit.
Irlanda pason Administratën Greko-Qipriote, e cila mbajti presidencën gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, dhe pritet t’ia kalojë stafetën Lituanisë më 1 janar të vitit të ardhshëm.
Presidenca e saj shënon fillimin e një programi 18-mujor të ndarë me Lituaninë dhe Greqinë sipas sistemit “Trio Presidencë” të BE-së, i cili udhëhiqet nga Axhenda Strategjike e bllokut 2024-2029.
“Nga brigjet atlantike të Irlandës, përgjatë rajonit baltik të Lituanisë, deri te porta mesdhetare e Greqisë, kjo Trio e Presidencës pasqyron forcën dhe zemrën e projektit evropian”, thuhet në deklaratë.
Aty thuhej se të tre vendet bashkojnë “histori, përvoja dhe pikëpamje të ndryshme, të bashkuara në diversitet dhe të përafruara rreth një përgjegjësie të përbashkët dhe një qëllimi të përbashkët”.
Programi i treshes është ndërtuar rreth tre prioriteteve: një Evropë e lirë dhe demokratike, një Evropë e fortë dhe e sigurt dhe një Evropë e begatë dhe konkurruese.