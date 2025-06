Irani tërhiqet nga bisedimet për negociatën bërthamore me SHBA-në!

Në një zhvillim që përshkallëzon tensionet në Lindjen e Mesme, Irani ka shpallur zyrtarisht tërheqjen nga negociatat bërthamore me Shtetet e Bashkuara, duke i dhënë fund përpjekjeve për ringjalljen e marrëveshjes së vitit 2015. Vendimi i Teheranit vjen në një moment kur armiqësitë me Izraelin kanë arritur një tjetër kulm, pas sulmeve të gjera ajrore izraelite ndaj objekteve strategjike iraniane – përfshirë ato ushtarake dhe bërthamore – të cilat janë ndjekur nga kundërpërgjigje me dronë nga ana e Iranit.

Bisedimet synonin të rivendosnin marrëveshjen ndërkombëtare të vitit 2015, e cila kufizonte kapacitetin bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Por kjo marrëveshje u zhbë në vitin 2018, kur administrata e atëhershme e presidentit Donald Trump vendosi të tërhiqej njëanshmërisht prej saj, duke e quajtur një “katastrofë diplomatike”.

Në dritën e këtij zhvillimi, ish-presidenti Trump reagoi menjëherë përmes një postimi në platformën e tij Truth Social, ku zbuloi se i kishte dhënë Iranit një ultimatum 60-ditor për t’u rikthyer në tryezën e bisedimeve – një afat që tashmë ka skaduar.

“Duhet ta kishin bërë! Sot është dita e 61-të. U thashë çfarë të bënin, por nuk mundën të arrinin atje. Tani kanë, ndoshta, një shans të dytë!”, shkroi Trump, duke lënë të kuptohet se dera e negociatave mbetet teknikisht e hapur, por me kushte të reja.

Deklarata e Trump erdhi vetëm një orë pasi ai u bëri thirrje publike udhëheqësve iranianë që të arrinin një marrëveshje sa më parë, duke paralajmëruar se në të kundërt, “sulmet izraelite mund të jenë edhe më të dhunshme”.

Për momentin, zyrtarë të Teheranit nuk kanë dhënë detaje të mëtejshme mbi arsyet konkrete të tërheqjes, por mediat iraniane kanë cituar burime pranë qeverisë që flasin për një “mjedis të pasigurt dhe të papranueshëm për dialog” në dritën e sulmeve të fundit të koordinuara nga Izraeli dhe heshtjes ndërkombëtare për to.