Irani reagon zyrtarisht pas dështimit të negociatave

Bisedimet e paqes midis Iranit dhe SHBA-së u ndërprenë për shkak të një “hendeku midis mendimeve tona mbi dy ose tre çështje të rëndësishme”, tha ministria e jashtme e Teheranit.
“Në fund të fundit, bisedimet nuk rezultuan në një marrëveshje”, tha zëdhënësi Esmaeil Baghaei për televizionin shtetëror të Iranit.
Ai nuk dha detaje të mëtejshme rreth asaj se cilat ishin këto çështje.
Baghaei tha se për disa tema negociatorët amerikanë dhe iranianë “në fakt arritën mirëkuptim të ndërsjellë”.
Ata diskutuan për Ngushticën e Hormuzit, tha Baghaei, megjithëse nuk përmendi nëse diskutuan për armët bërthamore.