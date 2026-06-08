Irani reagon për deklaratat e Edi Ramës për nxitjen e protestave në Tiranë

Irani ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama, i cili akuzoi Teheranin për përfshirje në një fushatë dezinformimi lidhur me debatin për projektin në Zvërnec.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iran, Esmail Baghaei, i ka hedhur poshtë akuzat, duke i ironizuar ato. “Irani? Ndoshta do të thonë se edhe flamingot ishin agjentë sekretë iranianë”, u shpreh ai.
Baghaei e cilësoi qëndrimin e qeverisë shqiptare si një narrativë të përsëritur dhe, sipas tij, të lidhur me përpjekjet për afrimitet me Israel.
Ai shtoi se akuza të tilla synojnë shmangien e debatit të brendshëm politik në Shqipëri, duke i konsideruar si mënyrë për të evituar llogaridhënien.
Reagimi vjen pasi Rama, gjatë Samitit BE–Ballkani Perëndimor në Montenegro, deklaroi se pas narrativave në rrjetet sociale për projektin në Zvërnec qëndrojnë aktorë të huaj, duke përmendur drejtpërdrejt Iranin.