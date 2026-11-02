Irani: Mund ta rihap Ngushticën e Hormuzit brenda dy ditësh, nëse SHBA pranon kushtet tona

Irani ka deklaruar se është i gatshëm të rihapë Ngushticën e Hormuzit brenda dy ditësh, nëse Shtetet e Bashkuara pranojnë kushtet e vendosura nga Teherani.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, tha të hënën se mundësia e zbatimit të planit brenda këtij afati tregon qasjen me mirëbesim të Iranit.
“Mundësia e zbatimit të këtij plani brenda dy ditësh është një tjetër tregues i qasjes me mirëbesim të Iranit”, deklaroi Baghaei.
Ai shtoi se, nëse plotësohen kërkesat e Teheranit, mund të rikthehet siguria në Ngushticën e Hormuzit dhe të rifillojnë negociatat brenda një periudhe të shkurtër.
Sipas zëdhënësit, shkëmbimi i mesazheve me Uashingtonin po vijon përmes ndërmjetësve, ndërsa gjithçka varet nga pranimi i kërkesave iraniane nga pala amerikane.
Kushtet e Teheranit përfshijnë përfundimin e luftës në të gjitha frontet, zhbllokimin e aseteve iraniane jashtë vendit, heqjen e sanksioneve ndaj sektorit të naftës dhe përfundimin e bllokadës detare amerikane ndaj porteve iraniane.
Irani fillimisht kishte propozuar një afat prej shtatë ditësh për rihapjen e ngushticës, kur ia paraqiti planin Uashingtonit përmes Katarit në muajin shtator.