Irani injoron ftesën e Trump, tërhiqet nga Botërori: ja rregulli për rizgjedhjen

Ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është shprehur i hapur për pjesëmarrjen e kombëtares iraniane në Botërorin e ardhshëm të organizuar nga SHBA së bashku me Kanadanë dhe Meksikën, në të njëjtën kohë ka ardhur edhe “jo”-ja nga Ahmad Donjamali, ministri i Sportit i Iranit, duke konfirmuar tërheqjen nga Botërori: “Asnjë mundësi për të marrë pjesë”.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Tani do t’i takojë FIFA-s të vendosë se çfarë do të bëhet: mes zëvendësuesve të mundshëm mund të përfshihet edhe Italia, në bazë të nenit 6 të rregullores.
Botërori
Përgjigjja e Iranit ndaj Trump: “Asnjë mundësi pjesëmarrjeje”
Konflikti në Gjirin Persik po ka pasoja shumë të forta edhe në sport dhe veçanërisht në futboll, duke përfshirë drejtpërdrejt Botërorin 2026 që do të zhvillohet verën e ardhshme. Në orët e fundit janë zvogëluar ndjeshëm sigurinë për praninë e kombëtares iraniane, e cila ishte kualifikuar në fushë dhe ishte vendosur prej kohësh në Grupin G së bashku me Egjiptin, Belgjikën dhe Zealandën e Re.
Pavarësisht fjalëve qetësuese të Donald Trump, të konfirmuara edhe nga presidenti i FIFA-s Gianni Infantino, deklaratat që kanë ardhur drejtpërdrejt nga Irani duket se i japin fund çdo mundësie negociate apo ndryshimi vendimi: nuk do të ketë pjesëmarrje. “Meqë kjo qeveri e korruptuar ka vrarë liderin tonë, ne nuk kemi asnjë qëllim të marrim pjesë në Botëror”, deklaroi ministri Ahmad Donjamali në një transmetim televiziv, duke iu referuar qartësisht Shteteve të Bashkuara.
“Janë ndërmarrë masa të liga kundër Iranit”, shtoi ai më pas. “Na janë imponuar dy luftëra brenda tetë apo nëntë muajve dhe mijëra qytetarë tanë janë vrarë. Nuk kemi absolutisht asnjë mundësi për të marrë pjesë”.
FIFA President Gianni Infantino:
"This evening, I met with the President of the 🇺🇸 United States, Donald J. Trump to discuss the status of preparations for the upcoming FIFA World Cup, and the growing excitement as we are set to kick off in just 93 days.
"We also spoke about…
— FIFA Media (@fifamedia) March 11, 2026
Çfarë parashikon neni 6 i rregullores së FIFA-s
Pra, kapitulli i pritshmërive duket i mbyllur, por mbetet i hapur ai i asaj që mund të ndodhë tani. Mungesa e Iranit krijon një vend bosh që FIFA duhet ta plotësojë sa më shpejt dhe në mënyrën më të përshtatshme. Një gjë është e sigurt: sipas nenit 6, FIFA ka pushtet të plotë diskrecional për të zëvendësuar një skuadër që tërhiqet ose përjashtohet, zakonisht përmes një vendimi të Këshillit të saj.
Për të ruajtur ekuilibrin mes konfederatave, FIFA priret të zgjedhë një tjetër kombëtare aziatike, si për shembull Iraq national football team, që duhet të luajë play-off-in ndërkontinental më 31 mars.
Mundësitë Irak e Emiratet e Bashkuara Arabe
Nëse Iraku do ta zëvendësonte drejtpërdrejt Iranin, atëherë do të lirohej një vend në turneun final të kualifikimeve, i cili do t’i kalonte Emirateve të Bashkuara Arabe, skuadrës me renditjen më të mirë mes atyre që nuk janë kualifikuar.
Nëse tërheqja do të zyrtarizohej vetëm pak para fillimit të turneut, që nis në qershor 2026, dhe nuk do të kishte kohë për procedurat logjistike dhe vizat ndërkombëtare, FIFA mund të vendoste edhe të mos e zëvendësojë Iranin, duke e kthyer Grupin G në një grup me 3 skuadra. Në këtë skenar, të gjitha ndeshjet kundër Iranit do të konsideroheshin të fituara në tavolinë me rezultatin 3-0.
Mundësitë e Italisë: fjala e fundit i takon vetëm FIFA-s
Në javët e fundit është përfolur edhe për një ripeshkim sensacional të Italisë, por mbetet një hipotezë shumë e largët, edhe pse jo e pamundur sipas rregullores. FIFA nuk ka detyrimin të zëvendësojë Iranin me një tjetër kombëtare aziatike, por vetëm mundësinë.
Kjo do të thotë se mund të hapet edhe mundësia që të ripeshkohet skuadra me renditjen më të lartë në botë mes atyre të eliminuara, që në këtë rast do të ishte Italia e drejtuar nga Gennaro Gattuso, nëse nuk arrin të kualifikohet përmes play-off-eve të ardhshme.