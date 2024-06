Inzaghi, takim në seli me menaxherin: “Po negociojmë, për mua qendron deri në… 2037”

Pas rinovimeve të Lautaro dhe Barella është radha e teknikut Simone Inzaghi. Menaxheri i tij, Tullio Tinti, mbërriti në selinë e Inter në Viale della Liberazione për tu takuar me drejtuesit zikaltër. Një takim që zgjati pak më shumë se një orë, por që nuk ishte ende vendimtar siç shpjegoi menaxheri pas takimit. “Nëse Inzaghi qëndron? Nuk e di, ne po flasim. Për mendimin tim ai qëndron deri në 2037. A është në rregull deri në 2037? – bëri shaka Tinti -. Jemi vetëm në fillim, ka vullnet të mirë nga të gjithë. Duhet punuar, unë jam gjithmonë pozitiv, shiko uniformën (duke treguar veshjen zikaltër, red.) Kohët? Jo, do të flasim.

Sapo ka ndryshuar pronësia, edhe ata duhet të kuptojnë më mirë”.

Ajo që mbetet për t’u diskutuar në tavolinë nuk janë vetëm detajet ekonomike të marrëveshjes, por edhe formula. Sidoqoftë mes pjesës fikse dhe bonusit akordi duhet ta çojë pagën në rreth 6.5 milionë në sezon. Bëhet fjalë për tre sezone ose dy plus opsionin për sezonin e tretë. Pasi të jetë kompletuar treshja e rinovimeve, atëherë Inter do të futet në zemër të merkatos së transferimeve të verës.

PRIORITETET E MERKATOS

Kutia e parë që duhet të plotësohet është ajo që ka të bëjë me zëvendësin e Sommer. Në këtë moment është e sigurt që Inter po punon për të sjellë në Appiano portierin e së ardhmes: në listën e kandidatëve nuk janë vetëm Bento (Athletico Paranaense) dhe Martinez (Genoa) por edhe Okoye nga Udinese (të cilin tifozët e Inter e mbajnë mend mirë si protagonist i një ndeshjeje mahnitëse në përplasjen në Friulit pranverën e kaluar). Konfirmimi i Auderos është më i vështirë.

Prioriteti i zikaltërve tani është ky, por shpejt do t’i bashkohet kapitulli Dumfries. Çështja që ka të bëjë me rinovimin e anësorit holandez në fakt do të përcaktohet deri në fund të muajit. Më pas, pavarësisht nga koha e rikuperimit të Acerbi, fokusi do të zhvendoset tek mbrojtja, me kërkimin e një qendërmbrojtësi të ri: një profil i ri dhe me perspektivë. Për tu vendosur përkrah Bastoni, të cilin Tinti e largoi nga merkato: “Bastoni ka një kontratë 4-vjeçare me Inter… Të gjithë jemi interistë”. Po ashtu edhe për sulmin, një sektor ku Inzaghi dëshironte ta kompletojë me një sulmues i pestë, me qendrimin e Arnautovic

