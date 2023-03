Inzaghi i tërbuar pas golit të lejuar Juves: “Shumë e rëndë ajo që ndodhi, treguan mungesë respekti”

Simone Inzaghi nuk e fshehu zhgënjimin pas humbjes 0-1 me Juventus në derbin e Italisë. Me fytyrë të errët, tekniku është paraqitur para mikrofonave të gazetarëve pas ndeshjes me Juventus. Një disfatë që e bën ekipin e tij të rrëshqasë në vendin e tretë ose të katërt, në varësi të llogarive mbi penalitetin e bardhezinjve. Inzaghi nuk përdori lojëra fjalësh por polemizoi ashpër kundër vendimeve të arbitrit Chiffi.

Trajneri i zikaltërve e ka të vështirë të flasë për ndeshjen dhe ua bën të qartë gazetarëve të DAZN, sapo mbërriti te mikrofonët: “Hidhërim i thellë për këtë disfatë. Humbëm me një gol të pavlefshëm. Është e papranueshme që VAR nuk ka imazhe të tjera. Është e papranueshme ajo që pësoi Inter dhe është e vështirë të flasësh për ndeshjen. Episodi e kushtëzoi ndeshjen, është një mungesë e mëtejshme respekti”.

Në lidhje me ndeshjen Inzaghi pati pak për të thënë: “U treguam të aftë sepse qëndruam në lojë, por nuk bëmë mirë në kundërsulm. Është një moment i veçantë por ishte edhe i vështirë për shkak të asaj që ndodhi me golin e Juventus. Ajo që ndodhi është shumë e rëndë, nuk mund ta pranoj. Është e vërtetë që ne bëjmë më shumë gabime në kampionat sesa në Champions. Por sot gabimet janë bërë nga arbitrat, jo nga lojtarët tanë”.