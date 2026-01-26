Investohen 1.5 miliardë për ristrukturimin, Camp Nou nën ujë: e përmbyt një stuhi

Barcelona fiton lehtësisht ndaj Real Oviedo me një 3-0 të qartë që nuk lë hapësirë për dyshime mbi epërsinë e skuadrës së Flick, që i përgjigjet në distancë Real Madrid dhe rimerr kryesimin e vetëm të renditjes në La Liga. Por ndeshja e së dielës pasdite do të mbahet mend për diçka krejt tjetër: Camp Nou, i freskët nga një restaurim epokal prej 1.5 miliardë eurosh, u gjend me të gjithë tribunën e shtypit të përmbytur nga uji pas një stuhie që shpërtheu në fund të ndeshjes.
Barcelona fiton, protagonist është shiu që përmbyt Camp Nou
Pamje, fotografi, video të turpshme dhe të sikletshme karakterizuan sfidën në Camp Nou mes Barcelonës dhe Oviedos. Rezultati, fitorja e blaugranëve, kaloi në plan të dytë përballë situatës dëshpëruese në të cilën u gjend impianti katalanas, i goditur nga një stuhi e papritur që nxori në pah mangësi të mëdha në ristrukturimin sapo të përfunduar, i cili zgjati mbi një vit e gjysmë, me një investim prej 1.5 miliardë eurosh për të rikthyer një stadium të fjalës së fundit. Që “mori ujë” në rastin e parë.
Así han acabado las posiciones de comentaristas tras la tormenta En el Camp Nou pic.twitter.com/mdjbZfxqRq
Reshje të rrëmbyeshme në Barcelonë, Camp Nou është nën ujë
Është e vërtetë, ajo që u lëshua mbi qiellin e Barcelonës ishte mbresëlënëse, me një shi të rrëmbyeshëm të shoqëruar me erë dhe breshër që u ndjenë fort mbi impiantin, i cili u dorëzua menjëherë ndaj motit të keq, duke shkaktuar përmbytjen e plotë të disa zonave të stadiumit të sapo ristrukturuar të Barcelonës. Në rrjetet sociale u shfaqën shpejt disa video që tregonin infiltrime të shumta uji në pjesë të ndryshme të stadiumit, veçanërisht në tribunën e shtypit, më e goditura sepse ende pa mbulim të plotë, duke rezultuar e përmbytur plotësisht nga shiu si një stadium periferik i zakonshëm.
😳 La zona de prensa del Camp Nou, completamente anegada por la fuerte lluvia que ha caído en Barcelona en la tarde de hoy.pic.twitter.com/C7Iqr1YheE
Ristrukturimi epokal i Camp Nou: kosto 1.5 miliardë
Pamje dëshpëruese që rihapën edhe polemikat, përveç ironive të dukshme në rrjet, mbi ristrukturimin e Camp Nou, i realizuar në kohë rekord por duke rritur buxhetin fillestar që nga 800 milionë eurot fillestare pothuajse u dyfishua, duke u mbyllur rreth një miliard e gjysmë. Pa u përfunduar përfundimisht, por duke e shtyrë gjithsesi klubin të zhvillojë sërish ndeshjet në shtëpi pas një inaugurimi madhështor. Që përfundoi, dy muaj më vonë, në një “dështim klasik”.