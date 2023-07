Intrigë, apo betejë sponsorish? Al Nassr prezanton fanellat, por mungon Ronaldo

Al Nassr, një nga klubet më aktive në merkato në sesionin e verës, ka zbuluar fanellat për sezonin e ardhshëm. Imazh natyrisht emblemat e skuadrës, nga Brozovic te Telles, duke kaluar edhe nga Seko Fofana dhe Talisca. Fytyrat e reja dhe të “vjetra” të klubit kanë veshur fanellën e re, por me një mungesë të madhe që të gjithë e kanë vënë re: Cristiano Ronaldo. Çfarë ndodhi me portugezin? Kjo është pyetja më e postuar në Tëitter në rrjetet sociale. E gjitha në kohën kur CR7 po përballet me një problem të madh me Nike.

Në fakt, fanellat e Al Nassr janë prodhuar nga kompania amerikane, për të cilën CR7 ka qenë imazhi që nga viti 2003. Pikërisht me Nike, javët e fundit, marrëdhënia duket e plasaritur dhe jo pak. E bujshme ishte gafa e portugezit që mbajti për një pjesë loje, ndaj Celta Vigo, palestrinat ADIDAS.

Një gafë e bujshme, e cila mund të ketë tërbuar njerëzit e marketingut të markës amerikane. E mungesa e CR7 në videon promovuese të fanellave të reja të Al Nassr, me logon “Swoosh”, mund të konfirmojë ftohjen e madhe mes palëve. Ronaldo rrezikon tashmë të shohë marrëveshjen prej 147 milionësh të hidhet në erë.