Interesin e lartë për kryepolicin e ri e konfirmon edhe vizita e sotme e Vanhorn

E Ngarkuara me Punë e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Nancy VanHorn ka shkuar në ministrinë e Brendshme, aty ku po zhvillohen edhe intervistimet me kandidatët për Drejtorin e ri të Policisë së Shtetit.
Më herët ka shkuar edhe ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, i cili zhvilloi edhe një takim me kryeministrin Edi Rama.
Kjo vizitë vjen ndërkohë që ka nisur edhe faza e intervistimit për 14 kandidatët që garojnë postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, pas shkarkimit nga detyra të Ilir Prodës.
Procesi i intervistimit po zhvillohet sipas rendit alfabetik, ndërsa i pari që është paraqitur për intervistë ka qenë Afrim Tafa, aktualisht drejtor i Policisë së Durrës.
Lista e kandidatëve:
1-Afrim Tafa
2-Alfred Çepe
3-Arjanit Arapi
4-Elidon Çela
5-Gentian Berberi
6-Gentjan Shehaj
7-Idajet Faskaj
8-Lorenc Panganika
9-Neritan Nallbati
10-Pëllumb Seferi
11-Rebani Jaupi
12-Saimir Boshnjaku
13-Skënder Hita
14-Tonin Vocaj