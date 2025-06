Inter zyrtarizon Luis Henrique: dinamizëm e driblim në krah për teknikun Chivu

Luis Henrique është lojtar i ri i Inter. Klubi zikaltër ka njoftuar zyrtarisht blerjen përfundimtare të sulmuesit anësor nga Olympique Marseille. I pajisur me shpejtësi të madhe, teknikë dhe aftësi driblimi, braziliani mund të luajë në disa pozicione, si anësor apo si “i pesti” në krah, si në të djathtë ashtu edhe në të majtë. Një përforcim i vlefshëm për skemën e teknikut Cristian Chivu, i cili do të mund të llogarisë në fleksibilitetin taktik dhe shpërthimin e tij për të konsoliduar krahët. Menjëherë në dispozicion për Kupën e Botës për Klube, braziliani ka firmosur kontratë deri në vitin 2030, me një pagë neto prej 2.5 milionë eurosh në sezon.

Pas zyrtarizimit të goditjeve Sucic dhe Luis Henrique – ky i fundit i ardhur nga Olympique Marseille për 23 milionë euro plus 2 milionë bonuse – në shtëpinë zikaltër, Ausilio dhe Marotta pritet të shpallin të hënën trajnerin e ri, por ndërkohë vazhdojnë të punojnë për përforcime të tjera në skuadër. Sa i përket sulmit, objektivat kryesorë mbeten Hojlund dhe Bonny, ndërsa për mbrojtjen vazhdon monitorimi për Leoni.

Karriera e Henrique

Henrique e nisi karrierën e tij te Botafogo përpara se të firmoste për Marseille në vitin 2020. Në 108 prezenca për klubin francez, braziliani ka shënuar 11 gola – nëntë nga të cilat erdhën në sezonin 2024-25, kur Marseille u rendit në vendin e dytë në Ligue 1.