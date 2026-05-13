Inter, ylli i argjendtë nëse fiton Kupën e 10-të të Italisë: çfarë thotë rregullorja

Inter ka fituar 9 Kupa Italie në historinë e tij dhe triumfi të mërkurën më 13 maj kundër Lazios do të thoshte arritje në dyshifrorin 10 dhe realizim i dopietës sezonale me titullin kampion. Ashtu si ekzistojnë yjet e artë që simbolizojnë dhjetëshet e titujve kampionë, a parashikohet edhe një yll i argjendtë për sukseset në kupën kombëtare? Jo, të paktën sipas rregullores, triumfi i dhjetë nuk lidhet me asnjë të drejtë specifike dhe nuk ka as ndalim për këtë. Por nëse zikaltërit do të dëshironin ta vendosnin një simbol të tillë në fanellë (krahas stemës trengjyrëshe), do të duhej të bënin një kërkesë zyrtare në Federatën Italiane dhe të prisnin miratimin përpara se ta përdornin.
“Shpresoj… por më parë ta fitojmë”, tha Giuseppe Marotta ditët e fundit. Ideja e yllit të argjendtë nuk është e re; për të u fol edhe në vitin 2015, kur Juventus u bë skuadra e parë që arriti 10 Kupa Italie.
Si lindi ylli i artë në futbollin italian
Tradita e yllit në fanella nisi në vitin 1958. Atë vit Juventus mori nga CONI një njohje speciale për titullin e 10-të kampion: një yll i artë me pesë cepa. Presidenti bardhezi i asaj kohe, Umberto Agnelli, e pëlqeu aq shumë atë dekoratë sa kërkoi nga FIGC ta bënte zyrtare dhe të përhershme. Propozimi u miratua nga Këshilli Federal: u vendos që çdo skuadër fituese e dhjetë kampionateve të Serie A të mund të qepte një yll të artë në fanellë. Me kalimin e viteve “Zonja e Vjetër” vendosi edhe dy të tjerë, si dëshmi e 36 titujve të fituar. Inter, nga ana tjetër, në vitin 2024 arriti titullin e 20-të (21 në total me atë të fituar këtë sezon), ndërsa Milan ka vetëm një yll me 19 tituj.
Ylli i mundshëm i argjendtë për Kupën e Italisë
Nëse çështja e yjeve të artë është e qartë dhe e institucionalizuar, nuk ndodh e njëjta gjë me Kupën e Italisë. Nuk ekziston asnjë normë federale që parashikon zyrtarisht një yll që simbolizon fitoret në këtë trofe. Por kjo nuk do të thotë se, në rast fitoreje të mërkurën në mbrëmje, Inter nuk mund të shtojë një yll të argjendtë: do të nevojitej një kërkesë formale drejtuar FIGC-së dhe më pas miratimi përkatës (Lega Serie A nuk ka kompetenca direkte për këtë çështje).
Precedenti i Juventus
Juventus ishte klubi i parë italian që arriti shifrën e 10 Kupave të Italisë në vitin 2015, por nuk paraqiti asnjë kërkesë edhe për shkak të tensioneve me federatën mbi numrin e titujve kampionë: 38 në fushë, pretendojnë tifozët bardhezi, duke përfshirë edhe sezonet 2004-2005 (i hequr dhe pa fitues) dhe 2005-2006 (i hequr dhe i dhënë Interit) pas Calciopoli-t.