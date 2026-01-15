Inter vuan me Lecce por shkon +6 në renditje ndaj Napolit: vendos Pio Esposito

Inter vuan ndaj Lecce, por çon në shtëpi një fitore shumë të çmuar 1-0 në ndeshjen e rikuperuar fillimisht të programuar në dhjetor dhe më pas të shtyrë për t’i lejuar skuadrës zikaltër të shkonte të luante Superkupën në Arabinë Saudite. Ndeshja u vendos nga një goditje e sulmuesit Pio Esposito, i futur pas rreth dhjetë minutash të pjesës së dytë në vend të Bonnyt. Falë tre pikëve të mbrëmjes, skuadra e teknikut Cristian Chivu vendos shkëputjen e parë vërtet të fortë të këtij kampionati, duke e çuar në 6 pikë diferencën ndaj Napolit, që më parë ishte ndalur në shtëpi nga Parma. Milan mund të përgjigjet nesër (edhe ai tani në -6) e gjithashtu duhet të rikuperojë ndeshjen e shtyrë për të njëjtën arsye ndaj Como.
Nuk ishte aspak versioni më i mirë i Inter, që pati vështirësi për të çarë mbrojtjen e rregullt të skuadrës së Eusebio Di Francescos. Ndeshja mund të ishte bërë më e lehtë për zikaltërit në mesin e pjesës së parë, kur arbitri Maresca fishkëlleu një penallti për kontaktin mes Danilo Veiga dhe Bonny, por pasi u thirr nga VAR-i për rishikim në fushë, gjyqtari konstatoi se mbrojtësi i Lecce kishte prekur më parë topin dhe për këtë arsye e anuloi penalltinë. Pjesa e parë vazhdoi me Inter që bënte lojën në mënyrë sterile, në një ndeshje në thelb të shëmtuar dhe të varfër në raste.
NAPOLI – PARMA 0-0
Rikuperimi i javës së 16-të të Serie A mes Napolit dhe Parmës prodhon një 0-0 në Maradona, rezultat që i detyron napolitanët të kënaqen me barazimin e tretë radhazi në kampionat. Conte (në tribunë për shkak pezullimi) vendos ta rilançojë Langun nga minuta e parë, duke i dhënë vend titullari edhe Mazzocchit, ndërsa Cuesta kryen një rotacion të gjerë: në stol fillimisht dy emra të mëdhenj si Pellegrino dhe Bernabé, ndërsa portieri i vitlindjes 2002 Filippo Rinaldi bën debutimin e tij në Serie A. Partenopejtë nisin fort dhe në minutën e 11-të gjejnë menjëherë një gol me të zakonshmin McTominay: por një pozicion jashtë loje i Mazzocchit në fillim të aksionit çon në anulimin e golit.
Pikërisht Rinaldi i mohon më pas avantazhin si Buongiornos ashtu edhe Højlundit me dy pritje të bukura në pjesën e parë, me Conten që në pjesën e dytë hedh në lojë kartat Neres dhe Spinazzola – dhe edhe Lucca në fund – por askush nuk arrin të gjejë goditjen që do të vlente tre pikë. 0-0 përfundimtar e detyron kështu Napolin te barazimi i tretë radhazi, me partenopejtë tani në 40 pikë bashkë me Milanin (në fushë nesër në Como). Parma ngjitet në kuotën e 22 pikëve.