Inter sfidon Liverpool, Slot përjashton Salah: sfida të zjarrta në Champions League

Java e 6-të e Champions League sjell dy sfida shumë të vështira për Inter dhe Atalanta, të cilat përballen me gjigantët anglezë. Zikaltërit e teknikut Chivu, pas humbjes me Atletico Madrid, kërkojnë ringritjen kundër një Liverpool në krizë të thellë. Tek Reds ka shpërthyer “çështja Salah”: egjiptiani ka kritikuar trajnerin Slot dhe është lënë jashtë skuadrës. Atalanta e teknikut Palladino, nga ana tjetër, kërkon reagim pas humbjes tronditëse me Veronën dhe sfidon Chelsea e teknikut Enzo Maresca.
Inter–Liverpool: Reds në krizë, Chivu do ta shfrytëzojë
Inter ka siguruar praktikisht playoff-in me katër fitoret e para, por synon edhe kualifikimin direkt në të 1/8-at. Humbja në Madrid e bën të domosdoshme shmangien e një tjetër hapi fals. Liverpool po kalon momentin më të dobët të sezonit: vetëm një fitore në pesë ndeshjet e fundit dhe vendi i tetë në Premier League, ndonëse triumfuan kundër Real Madrid në Champions. Trajneri Slot rrezikon shkarkimin dhe situata është acaruar nga mosgrumbullimi i Salah, i cili pritet të largohet në janar.
Pa yllin egjiptian, Liverpool do të luajë me 4-2-3-1: Szoboszlai pas sulmuesit, Wirtz e Ekitikè në krahë dhe Isak në qendër. Inter pritet të zbresë në fushë me 3-5-2: Dumfries mungon, ndërsa Chivu nuk e nis ende Mkhitaryan. Mesfusha do të formohet nga Barella–Çalhanoglu–Zielinski, me Luis Henrique dhe Dimarco në krahë. Në mbrojtje, Acerbi do ketë detyrën të markojë Isakun, ndërsa Bastoni pritet të ketë përkrah Bisseck-un, pasi Akanji ka temperaturë. Një tjetër rezultat negativ do ta kthejë janarin në një provim të ashpër kundër Arsenalit dhe Dortmundit.
Atalanta–Chelsea: provim anglishteje për Palladinon
Atalanta vjen nga një fitore e madhe në debutim, por disfata ndaj Veronës ka rikthyer pasiguritë. Ekipi ndodhet pranë zonës së rrezikut në Serie A dhe Europa League duket larg. Chelsea, ndonëse i paqëndrueshëm në Premier League, po bën mirë në Champions me tre fitore në katër ndeshje.
Palladino pritet të luajë me formacionin më të fortë të mundshëm: 3-4-2-1 me De Ketelaere dhe Lookman pas Scamacca. Chelsea do të përgjigjet me Joao Pedron në majë dhe Enzo Fernández pas tij, ndërsa Garnacho e Estevao mund të nisin nga krahët. Në mbrojtje konfirmohen Malo Gusto, Cucurella, si dhe dysheja qendrore Fofana–Chalobah. Fitimi i tre pikëve do t’i afronte Blues me kualifikimin.
Ndeshjet e tjera të mbrëmjes
Kjo javë sjell një program të ngjeshur në Champions League League Stage: Bayern Munich përballet me Sporting në një duel të nivelit të lartë, Barcelona kërkon konfirmimin kundër Eintracht, ndërsa Monaco pret Galatasaray në një ndeshje të hapur. Tottenham sfidon Slavia Pragë, Atletico Madrid luan në fushën e PSV-së dhe Union SG pret Marseille-n, në një mbrëmje vendimtare për kualifikimet.
Champions League League Stage
16:30 Kairat Almaty – Olympiacos
18:45 Bayern Munich – Sporting CP
21:00 AS Monaco – Galatasaray
21:00 Atalanta – Chelsea
21:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt
21:00 Inter – Liverpool
21:00 PSV Eindhoven – Atletico Madrid
21:00 Tottenham Hotspur – Slavia Prague
21:00 Union St.Gilloise – Marseille