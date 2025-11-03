Inter nën akuzë: pse Bisseck nuk u përjashtua për faull si lojtar i fundit në Verona

Nuk do të mungojnë polemikat pas fitores së Inter në Verona. Çështja që ka shkaktuar diskutime ka qenë episodi që ka përfshirë Bisseck, i cili u ndëshkua me karton të verdhë për një ndërhyrje me rrëshqitje ndaj Giovane, i cili ishte lëshuar në hapësirë nga një pasim i gabuar i Sucic.
Pankina dhe i gjithë stadiumi kërkoi karton të kuq për Bisseck nga arbitri Doveri, por sipas rregullores, vendimi i arbitrit ishte korrekt: rregulli i “njeriut të fundit” nuk ekziston më dhe është zëvendësuar me konceptin e DOGSO (Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity – Mohimi i mundësisë për të shënuar), dhe në këtë rast, arbitri e vlerësoi se nuk ishte e tillë duke marrë parasysh dinamikën e aksionit.
Pse Bisseck nuk u përjashtua pas faullit ndaj Giovane
Në minutën e 66′, Bisseck ndërhyn ndaj Giovane dhe pas tij ndodhet vetëm Sommer: vetëm karton i verdhë? Sulmuesi i Veronës përfiton nga një pasim i shkurtër mbrapa i Sucic, duke e befasuar mbrojtësin gjerman të Interit. Bisseck tenton ndërhyrjen në rrëshqitje dhe e godet qartë Giovane-n, por arbitri Doveri jep vetëm karton të verdhë, duke shpjeguar se topi ishte drejtuar paksa nga jashtë, gjë që e bënte ndërhyrjen disi më pak të rrezikshme. Një episod në kufi, që shkaktoi protesta nga vendasit.
Luca Marelli, ish-gjyqtar dhe komentator për DAZN, analizoi kështu episodin kryesor të Verona-Inter: “Faulli i Bisseck? Nuk është për përjashtim. Nuk ka kuptim të analizohet vetëm me pamje të ngrirë, duhet parë në lëvizje për të kuptuar kahun e topit. Një nga parametrat është drejtimi i përgjithshëm i aksionit. Topi shkon me shpejtësi drejt pjesës së djathtë, shihet qartë që topi del në anë. Kalon mjaft larg nga qendra e fushës dhe përfundon në zonën ku ndodhet edhe Sucic. Mungon sigurisht një parametër për kartonin e kuq dhe ndoshta mungon edhe një i dytë, pra pozicioni i mbrojtësve. Sepse në drejtimin e topit ndodhet Sucic. Në minutën e 92-të nuk ka penallti mbi Espositon, nuk ka tërheqje, është shumë pak për një penallti.”
Doppio furto #inter a #Verona!
L'interista #doveri riduce due #rossi solari a #bisseck in un ridicolo e beffardo #giallo! #Vergogna #MarottaLeague pic.twitter.com/Y6qH7dCi2Q
— Gigio Juve (@JuveGigio) November 2, 2025
Kriteret e DOGSO dhe sanksionet
DOGSO është akronimi i “Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity”, që në futboll do të thotë “pengim i një mundësie të qartë për të shënuar gol”. Ai zbatohet kur një mbrojtës kryen faull për të ndaluar një kundërshtar në një situatë të qartë për gol. Sipas rrethanave, mund të çojë në dhënie të një penalltie, përjashtim ose paralajmërim të lojtarit që ka kryer faullin.
Arbitri e vlerëson DOGSO-n sipas katër kritereve kryesore:
Distanca nga porta: distanca mes pikës ku është kryer faulli dhe portës.
Drejtimi i përgjithshëm i aksionit: kahu drejt të cilit po zhvillohet aksioni.
Probabiliteti për të mbajtur ose fituar kontrollin e topit: mundësia që sulmuesi ta mbajë ose ta rifitojë posedimin e topit.
Pozicioni dhe numri i mbrojtësve: pozicioni dhe numri i mbrojtësve të tjerë në fushë.
Pasojat disiplinore:
Penallti: jepet nëse faulli ndodh brenda zonës së penalltisë.
Përjashtim (karton i kuq): zakonisht jepet nëse faulli nuk është i qëllimshëm për topin dhe nuk përbën një tentativë reale për ta marrë atë, sidomos nëse ndodh jashtë zonës.
Paralajmërim (karton i verdhë): nëse mbrojtësi përpiqet sinqerisht të luajë topin (p.sh. me rrëshqitje) dhe faulli ndodh brenda zonës, shkelja mund të konsiderohet një DOGSO “i sinqertë” dhe ndëshkohet vetëm me penallti dhe karton të verdhë.