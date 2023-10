Inter, në transfertë është skuadra më e mirë e Europës: ja të gjithë numrat e zikaltërve

Në transfertë është një Inter tjetër. I pandalshëm, i paepur, madje… perfekt duke qenë se ka marrë 4 suksese nga 4, pa pësuar asnjë gol. Në 5 ligat më të mira të Europës, askush tjetër nuk e ka mbajtur portën të pastër në ndeshjet jashtë shtëpisë. Para ditës së djeshme, zikaltërit ndanin meritat me Arsenal, që barazoi 2-2 në Stamford Bridge ndaj Chelsea. Nisur nga ky rekord… në transfertë, të bëjnë çudi vështirësitë e fundit në shtëpi. Lautaro dhe shokët e tij morën 10 pikë në 5 ndeshje në Meazza duke pësuar 5 gola. Diferenca në shifra është evidente dhe e theksuar sidomos pas dy gabimeve të fundit ndaj Sassuolo (humbje 2-1) dhe ndaj Bolonjës (2-2). Por prapa fshihet diçka tjetër…

VLERA E TË TJERËVE

Është konsiderata e parë që bëhet për të futur diskutimin, por edhe ajo që duhet mbajtur si… sfond. Megjithatë, pa e mbajtur diskutimin vetëm në këtë temë. Inter fitoi jashtë shtëpisë ndaj Cagliari, Empoli dhe Salernitana, tre skuadra të përfshira në luftën për rënie, të gjitha në fund të renditjes. Zikaltrit mundën edhe Torinon, që kishte vetëm 2 pikë në 5 ndeshjet e fundit. Megjithatë, në shtëpi, pas sukseseve ndaj Monza, Fiorentina dhe Milan, skuadra në krahun e majtë të tabelës, erdhën frenimet ndaj Sassuolo, që kishte likuiduar edhe Juventus dhe ndaj Bolonjës, që kishte barazuar me Zonjën e Napolin. Me pak fjalë, vlera e kundërshtarëve deri tani ka pasur një peshë të pamohueshme në përcaktimin e rezultateve.

GODITJE TË LEJUARA

Duke thënë këtë, këtu janë disa të dhëna Opta që ndihmojnë për të kuptuar fenomenin. Totali i goditjeve të pësuar në shtëpi ishte 48 në 5 ndeshje. Prej tyre 28 nga brenda zonës së Inter dhe 15 në portë (5 gola të pësuar). Megjithatë, në ndeshjet jashtë, kundërshtarëve iu lejuan 38 goditje në 4 ndeshje. Prej tyre 21 ishin nga brenda zonës dhe 9 ishin në portë (Sommer i ndali të gjitha). E nëse numri total i goditjeve të pësuara nuk ndryshon shumë (5.6 mesatarja në ndeshjet në shtëpi, 5.2 në ndeshjet jashtë), bie në sy një detaj, që në fund të fundit nuk është aq i veçantë: Inter shkon nga 3,2 goditje në portë të lejuara mesatarisht në Meazza në 2.25 mesatarisht jashtë shtëpisë.

RIKUPERIMI I TOPIT

Të dhënat që duhen analizuar për të kuptuar performancën e ndryshme të Inter në shtëpi dhe jashtë janë të tjera. Më interesante është ajo që lidhet me qëndrimin e aplikuar për rikuperimin e topit. Në San Siro ndodh mesatarisht rreth 38.5 metra ose afër rrethit të mesfushës. Ndërsa në ndeshjet jashtë fushe ndodh 5 metra më tej, në 33.8. Është një ndryshim në qëndrim që duhet theksuar. Kjo do të thotë se Inter është më lart në presing në shtëpi dhe në mënyrë të pashmangshme lë edhe disa metra pas mbrojtjes së tyre. Me pak fjalë, lejon (dhe në fund e paguan) ndonjë rrezik më shumë. Ekziston gjithashtu një ndryshim i vogël në qendrën mesatare të gravitetit. Në Meazza është pozicionuar në pothuajse 51 metra, larg Milanos në 50.2.

MË AGRESIV

Në Meazza, Inter është gjithashtu më pak agresiv në kontraste, një fakt që megjithatë nuk lidhet me zotërimin e topit. Në shtëpi, zikaltrit fitojnë mesatarisht 7.8 kontraste për ndeshje ose 54.6%. Ndërsa në ndeshjet jashtë, mesatarja e kontrasteve të fituara është 9.5 ose 61%.