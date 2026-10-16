Inter në shënjestrën e sheikut HBJ: paratë e Katarit për Oaktree, çfarë ndryshon për klubin zikaltër

Hija e Katarit mbi të tashmen dhe të ardhmen e Interit: këto janë zërat gjithnjë e më këmbëngulës që po vijnë nga burime të ndryshme dhe që të gjithë tregojnë në të njëjtin drejtim. Bëhet fjalë për hyrjen si aksionar minoritar në Oaktree, fondin amerikan që aktualisht zotëron klubin zikaltër, të Al Mirqab, një kompani private e menaxhimit të pasurisë që i përket Hamad bin Jassim Al Thani, i njohur më së shumti me inicialet HBJ. Ai është ish-kryeministër i Katarit dhe një figurë e rëndësishme e familjes mbretërore.
Objektivi përfundimtar nuk është aspak blerja e Interit nga Oaktree në këtë moment, pasi fondi amerikan e konsideron klubin një aset qendror dhe vazhdon të mbajë kontrollin e plotë mbi të. Megjithatë, fakti që amerikanët nuk kanë komentuar përballë zërave të përsëritur mbi hyrjen e Katarit sugjeron se kontaktet mund të jenë tashmë në një fazë të avancuar, ku edhe deklarata më e vogël mund të jetë delikate.
Për të kuptuar rëndësinë e operacionit nga pikëpamja thjesht financiare, nëse Al Mirqab do të bëhej pjesë e aksionarëve të Interit, mund të sillte një sasi shumë të madhe likuiditeti në dispozicion të klubit. Kjo do të konfirmonte interesin e sheikut për investime në Itali, ku ai është tashmë i pranishëm dhe ku e ka forcuar më tej pozicionin e tij përmes operacioneve të rëndësishme. Ndër to përfshihet blerja e 80% të ndërtesës në adresën Via Monte Napoleone 8 në Milano, për rreth 1,1 miliardë euro, dhe më pas blerja e Villa Certosa nga familja Berlusconi.
Tani vëmendja është përqendruar te Inter, ku hyrja e mundshme e një aksionari të fuqishëm minoritar, si fondi i sheikut HBJ, shihet si një skenar i besueshëm për të ndarë rrugëtimin e rritjes që Oaktree ka ndjekur deri më tani dhe që presidenti Beppe Marotta e ka mbështetur edhe në fjalimin e tij të fundit drejtuar aksionarëve, me rastin e miratimit të bilancit për vitin financiar 2025-2026.
Bëhet fjalë për rritjen e vlerës së të gjithë asetit zikaltër, veçanërisht në funksion të projektit madhor për ndërtimin e një stadiumi në pronësi të klubit, i cili do të ndryshojë rrënjësisht perspektivat pasurore të Interit. Aktualisht, vlera e klubit, duke përfshirë edhe borxhin, llogaritet nga 1,5 miliardë euro, sipas të dhënave të Forbes, deri në 2,1 miliardë euro, sipas Football Benchmark.
Duke pasur parasysh se një operacion i kësaj përmase është kompleks dhe mund të mos përfundojë përpara vitit 2027, kjo nuk do të thotë se do të ketë ndikim të menjëhershëm në aspektin sportiv, me merkato dimërore të nivelit shumë të lartë apo me perspektivën e investimeve prej shumë milionë eurosh që në sesionin e ardhshëm veror të transferimeve.
Ashtu si çdo klub tjetër, edhe Inter u nënshtrohet rregullave të rrepta të UEFA-s për qëndrueshmërinë financiare. Për këtë arsye, këto burime nuk mund të përdoren lirisht për blerje marramendëse, pasi duhet të ruhet gjithsesi ekuilibri mes të ardhurave të qëndrueshme operative dhe kostove të skuadrës. Oaktree do të mbetej gjithsesi aksionari shumicë dhe do të vazhdonte të ndiqte strategjinë që ka përcaktuar qartë: vetëfinancim dhe menaxhim të kujdesshëm të pagave, duke synuar lojtarë të rinj ose blerje me kosto të ulët.
Sigurisht, prania e një sheiku mes aksionarëve do të mund të sillte më shumë fleksibilitet në manovrat e merkatos. Megjithatë, pjesa më e madhe e injektimit të mundshëm të parave nga Katari në arkat e Interit do të shkonte kryesisht për financimin e fazave të para të ndërtimit dhe të infrastrukturës së stadiumit të ri në pronësi të klubit.