Inter, natë feste në Milano për titullin kampion: lojtarët në Piazza Duomo me tifozët

Në vërshëllimën e fundit të Inter-Parma në San Siro shpërtheu festa. Populli interist festoi titullin e 21-të kampion me idhujt e vet brenda mureve të shtëpisë, siç nuk ndodhte prej gati dyzet vitesh. Dhe kështu, në fund të ndeshjes pati festë të madhe nën Curva Nord, me lojtarët dhe trajnerin e Inter që, një nga një, shkuan të merrnin duartrokitjet e tyre me kore të dedikuara për secilin. Gjatë festimeve në fushë pati vend edhe për disa “thumbime” ndaj “kushërinjve” të Milan, me Thuram, Dumfries dhe Lautaro Martinez të përfshirë në korin “kush nuk kërcen është kuqezi”.
Çfarë ndodhi në selinë zikaltër
Festa e Inter vazhdoi më pas deri natën vonë në Milano. Ndalesa e parë ishte Sheraton San Siro, selia tradicionale edhe e merkatos. I pari që mbërriti ishte zëvendëspresidenti Javier Zanetti, i ndjekur menjëherë nga drejtuesit dhe skuadra e plotë, me presidentin Beppe Marotta dhe drejtorin sportiv Piero Ausilio. Mes dollive, muzikës dhe një torte celebruese, grupi festoi për rreth një orë me një DJ set, të gjithë të veshur me fanellën e bardhë përkujtimore të titullit. Një moment i përmbledhur, por plot kuptim, mes së tashmes dhe kujtesës: pikërisht në të njëjtin hotel, dy vite më parë, kishte ardhur festa për yllin e dytë.
Piazza Duomo, një çmenduri
Jashtë, megjithatë, qyteti thërret. Që gjatë kthimit me autobus, Federico Dimarco bëhet protagonist, duke nxitur tifozët e mbledhur dhe duke dhënë takim në rrjetet sociale në Piazza Duomo. Me të edhe Marcus Thuram, protagonist me një look të veçantë dhe shpirt feste. Pas orës një, të parët largohen nga hoteli: mes tyre Alessandro Bastoni dhe vetë Marotta, ndërsa të tjerë drejtohen nga qendra. Pastaj premtimi mbahet. Rreth orës dy, një britmë e madhe mirëpret Marcus Thuram, Federico Dimarco dhe Pio Esposito, të cilëve më pas u bashkohen Lautaro Martinez dhe Nicolò Barella: me një megafon që shfaqet, lojtarët zikaltër improvizohen si drejtues ultras, duke nisur kore të kënduara nga mijëra të pranishëm. Nga ora 2:30, tifozët nisën të shpërndahen.