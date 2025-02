Inter, Milan e Atalanta një hap nga 1/8 e Champions: PSG e City duan një mrekulli

Në një të mërkurë vendimtare, me të gjitha ndeshjet që luhen në të njëjtën kohë, Italia paraqitet me tre skuadra – Inter, Milan dhe Atalanta – që kanë shanse shumë të mira për t’u kualifikuar direkt në fazën e 1/8-ve dhe një tjetër, Juventus, që ka nevojë për një mrekulli, por më realistike është që të synojë përmirësimin e pozicionit të saj në funksion të një faze “playoff” që fsheh shumë kurthe.

Inter, me një këmbë në çerekfinale

Me 16 pikë të grumbulluara, Inter është pothuajse i sigurt mes tetë ekipeve më të mira. Mjafton një barazim kundër Monaco në “San Siro” për ta zgjidhur çështjen pa komplikime, por falë një golavarazhi +7, edhe një humbje minimale mund të jetë e mjaftueshme për skuadrën e Inzaghit për të ruajtur vendin mes më të mirave. Situata është e qartë: teorikisht, Inter mund të arrihet nga Bayer Leverkusen, Monaco, Feyenoord, Aston Villa, Lille dhe Brest. Bayer, aktualisht në vendin e tetë, ka një golavarazh +6, ndërsa Aston Villa +5 dhe do të përballet me Spartën e Pragës dhe Celtic, të dyja në shtëpi. Këto dy ekipe janë rivalët më të rrezikshëm për Interin, ndërsa vetëm një mes Lille dhe Feyenoord – që përballen mes tyre – mund të arrijë skuadrën e Inzaghi. Megjithatë, një fitore do t’i siguronte Inter një vend mes katër më të mirave, duke i dhënë një rrugë më të lehtë në fazën me eliminim direkt.

Milan dhe Atalanta, në garë për Top 8

Rivalët e skuadrave italiane, përveç atyre të përmendur më parë, kanë një ndeshje të fundit të vështirë. Ndër skuadrat me 13 pikë – që mund të parakalojnë Milanin dhe Atalantën (15 pikë secila, njësoj si Atletico Madrid, ndërsa në vendin e gjashtë dhe të shtatë ndodhen me 14 pikë, shën. red.) – Lille dhe Feyenoord përballen në Francë, Bresti pret Real Madrid dhe Monaco luan në “San Siro” kundër Inter.

Më të rrezikshme janë disa nga skuadrat me 12 pikë, të cilat mund të barazojnë ose të tejkalojnë Milanin dhe Atalantën: Borussia Dortmund, Bayern Munich, Real Madrid, Juventus dhe Celtic. Golavarazhi mund të jetë vendimtar, me Bayern (+8), Dortmund (+6) dhe Real Madridin (+5) që janë kërcënim i madh sidomos për Milanin (+4), ndërsa Atalanta është më e qetë me një të paarritshëm +14.

Kalendari përfshin ndeshjet: Aston Villa-Celtic, Bayern Munich-Slovan, Brest-Real Madrid, Dortmund-Shakhtar dhe Juventus-Benfica. Të gjitha këto skuadra duhet të fitojnë dhe të shpresojnë për kombinime të favorshme për t’u futur mes tetë më të mirave.

Milan dhe Atalanta, të vetëvarur nga vetja

Milan mund të sigurojë kalimin me një fitore në Zagreb dhe të mbyllë çdo diskutim. Nuk do të jetë një sfidë e lehtë, por as e pamundur. Kroatët, të drejtuar nga Fabio Cannavaro, kanë ende një mundësi për “playoff”, por janë të detyruar të fitojnë, gjë që mund të çojë në hapësira të mëdha për kundërsulmet e kuqezinjve. Pra, fati i Milan është në duart e veta, ashtu si edhe ai i Atalantës.

Skuadra e Gasperinit ka sfidën më të vështirë, por edhe më intriguese. Atalanta përballet me Barcelonën në “Camp Nou”, me dy siguri: e para, do të nevojitet një mrekulli; e dyta, Barcelona tashmë është e kualifikuar dhe mund të mos jetë në maksimumin e saj, megjithëse në të kaluarën (siç e di mirë Udinese dhe Inter) gjithmonë ka luajtur me seriozitet pavarësisht situatës. E vetmja gjë e sigurt është se Atalanta duhet të fitojë, pasi një barazim me 16 pikë do ta linte në mëshirë të rezultateve të tjera.

Juventus, vetëm një mrekulli mund ta shpëtojë

Nga të gjitha skuadrat italiane, Juventus është në situatën më të vështirë. Bardhezinjtë përballen me Benficën dhe u duhet një kombinim i rrallë rezultatesh për të kaluar më tej pa “playoff”. Në rastin më realist, objektivi i vetëm është të përmirësojnë pozicionin për të shmangur një kundërshtar të fortë në fazën e eliminimit të drejtpërdrejtë.

Bologna, jashtë garës, por me nder

E vetmja skuadër italiane e eliminuar tashmë është Bologna. Skuadra e Vincenzo Italianos, e cila javën e kaluar arriti fitoren e saj të parë historike në Champions League kundër Borussia Dortmund, dëshiron të mbyllë në mënyrën më të mirë të mundshme aventurën e saj evropiane kundër Sporting Lisbonës. Pavarësisht eliminimit, kjo eksperiencë ka qenë e rëndësishme për rritjen dhe përmirësimin e ekipit, siç tregon edhe paraqitja në kampionat.

League Stage Champions League

21:00 Aston Villa – Celtic

21:00 Barcelona – Atalanta

21:00 Bayer Leverkusen – Sparta Prague

21:00 Bayern Munich – Slovan Bratislava

21:00 Borussia Dortmund – Shakhtar Donetsk

21:00 Brest – Real Madrid

21:00 Dinamo Zagreb – AC Milan

21:00 Girona – Arsenal

21:00 Inter – AS Monaco

21:00 Juventus – Benfica

21:00 Lille – Feyenoord

21:00 Manchester City – Club Brugge

21:00 PSV Eindhoven – Liverpool

21:00 RB Salzburg – Atletico Madrid

21:00 Sporting CP – Bologna

21:00 Sturm Graz – RB Leipzig

21:00 VfB Stuttgart – Paris Saint-Germain

21:00 Young Boys – FK Crvena Zvezda