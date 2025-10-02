Inter me pikë të plota në Champions: të ardhurat kalojnë shifrën e 55 milionë eurove

Pas fitoreve kundër Ajax dhe Slavia Pragës për Inter lajmet e mira nuk vijnë vetëm nga renditja e Champions League, por edhe nga llogaritë. I futur duke nisur nga sezoni i kaluar, formati i ri i turneut garanton në fakt që që nga faza e parë më shumë të ardhura për shoqëritë. Në total UEFA ka njoftuar se për edicionin 2025/2026 të Champions do të shpërndahen te klubet 2,47 miliardë euro. Para që skuadrat kanë filluar tashmë t’i grumbullojnë në mënyra të ndryshme sipas rezultateve dhe treguesve të tjerë të lidhur me market pool dhe renditjen. Për sa i përket Inter, sipas vlerësimeve të Calcio e Finanza, rruga e pastër e bërë deri tani vlen tashmë 55,115 milionë euro, por le të shohim me detaje se si llogariten të gjitha të ardhurat e Champions për zikaltërit.
Bonus i pjesëmarrjes
Bëhet fjalë për kuotën fikse të garantuar për të gjitha skuadrat që marrin pjesë në Champions 2025/2026. Secili prej 36 klubeve të kualifikuara do të marrë 18,62 milionë euro të ndara në dy këste: një akont prej 17,87 milionë euro dhe një bilanc prej 750.000 euro. Për Inter, pra, bonusi i pjesëmarrjes është 17,87 milionë euro.
Bonus i rezultateve
Janë të ardhurat e lidhura me rezultatet e arritura në fushë nga skuadrat e veçanta. Në këtë sezon, çdo fitore në Champions vlen 2,1 milionë, ndërsa çdo barazim 700 mijë euro. Krahasuar me edicionin e kaluar UEFA ka ulur paksa shpërblimet e rezultateve, por ka futur një bonus ekstra të lidhur me vendosjen në renditjen finale të fazës së parë. Sipas shifrave, shuma totale në dispozicion për këtë bonus do të ndahet në 666 kuota të barabarta, vlera fillestare e të cilave do të jetë 275 mijë euro, por që do të rritet në bazë të kursimeve që vijnë nga barazimet. Skuadra e fundit do të marrë vetëm një kuotë, ndërsa e para plot 36 kuota. Tetë të parat e renditjes do të marrin një bonus shtesë prej 2 milionë, ndërsa ato nga vendi i nëntë deri i gjashtëmbëdhjetë do të marrin 1 milion ekstra.
Fitoret kundër Ajax dhe Slavia Pragës pra vlejnë 4,2 milionë euro, ndërsa për sa i përket bonusit ekstra të lidhur me renditjen, për momentin i vetmi i parashikueshëm është ai minimal prej 275 mijë eurosh.
Bonus vlere: market pool dhe renditja
Bëhet fjalë për pjesën më të madhe të fondit të vënë nga UEFA për turneun. Në total janë 853 milionë euro dhe janë të destinuara për të ashtuquajturën shtyllë “value” që kombinon kriteret e market pool dhe të renditjes historike të klubeve. Sipas shifrave, 73% e shumës vjen nga të drejtat televizive evropiane, ndërsa 27% e mbetur lidhet me tregjet ndërkombëtare. Klubet renditen në një klasifikim bazuar si mbi kontributin televiziv të vendit të origjinës, ashtu edhe mbi koeficientin e UEFA-s të pesë viteve të fundit. Shumat ndahen në kuota në rritje që shkojnë nga skuadra më e dobët (1 kuotë) te më e mira (36 kuota).
Për sa i përket shumës që i takon Inter, sipas vlerësimeve të Calcio e Finanza që parashikon pozicionimin e tregut italian të të drejtave televizive në vendin e pestë pas Francës, Anglisë, Spanjës dhe Gjermanisë, parashikohet një të ardhur prej rreth 23,37 milionë euro për kuotën evropiane dhe 8,65 milionë euro për kuotën ndërkombëtare.
Inter, të ardhura tashmë mbi 55 milionë
Duke mbledhur të gjitha bonuset e parashikuara nga UEFA, deri tani Interi ka garantuar tashmë një total prej 55,115 milionë eurosh. Më poshtë detaji:
Pjesëmarrje: 18,62 milionë euro
Rezultate: 4,2 milionë euro
Pozicioni minimal renditje: 0,275 milionë euro
Kuota evropiane: 23,37 milionë euro
Kuota jo evropiane: 8,65 milionë euro
TOTAL: 55,115 milionë euro