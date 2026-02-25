Inter, lamtumirë Champions. Bodø/Glimt e turpëron edhe në San Siro: të kualifikuarit

Atletico Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen e Bodo/Glimt janë skuadrat e para që kalojnë fazën “play-off” të Champions League. Inter humb edhe ndeshjen e kthimit, në San Siro ndaj Bodo/Glimt, që bën befasinë e madhe. Pas barazimit 3-3 në Belgjikë, Simeone triumfon 4-1 ndaj Bruges: vendimtarë Sorloth (tre gola) dhe Cardoso. Newcastle, që duhej vetëm të administronte fitoren 6-1 në Azerbajxhan, fiton 3-2 ndaj Qarabag edhe në ndeshjen e kthimit. Bayer Leverkusen, që kishte fituar 2-0 në Greqi kundër Olympiacos, barazon 0-0 në Gjermani.
INTER-BODO/GLIMT 1-2 (TOT. 2-5)
Inter eliminohet nga Champions League: zikaltërit, të thirrur për të përmbysur humbjen 3-1 në Norvegji, humbasin edhe ndeshjen e kthimit kundër Bodø/Glimt, që fiton 2-1 dhe kualifikohet në fazën e 1/8-ave, ku do të përballet me njërën mes Manchester City dhe Sporting CP. Zikaltërit krijojnë pak, vetëm disa goditje me kokë nga Esposito, Frattesi dhe Bastoni, por është në pjesën e dytë që situata shembet: në minutën e 58-të, një gabim i bujshëm i Akanji hap rrugën për mysafirët; Sommer shpëton fillimisht, por nuk mund të bëjë asgjë ndaj goditjes së dytë të Hauge.
Zëvendësimi i trefishtë i teknikut Chivu (në fushë Bonny, Diouf dhe Sucic) nuk e përmirëson situatën, përkundrazi: në minutën e 72′, një depërtim i Evjen me asist të Hauge vlen për 2-0. Skuadra zikaltër arrin vetëm të shkurtojë diferencën me golin e mbrojtësit Bastoni, me Haikin që e bllokoi topin vetëm kur kaloi vijën. Megjithatë, ky nuk ishte preludi i një mrekullie sportive: Bodø/Glimt reziston dhe siguron një kualifikim historik. Zikaltërit eliminohen: tani duhet të mendojnë për kampionatin dhe Kupën e Italisë.
NEWCASTLE-QARABAG 3-2 (TOT. 9-3)
Pas fitores 6-1 në Azerbajxhan, mjaftonte thjesht të kalonin 90 minutat në St. James’ Park, por për çdo rast “Magpies” festojnë edhe në ndeshjen e kthimit dhe mposhtin 3-2 Qarabag. Pas 6 minutash është madje 2-0, pasi Tonali zhbllokon sfidën në minutën e 4-t me asist të Osula-s dhe pak më vonë Barnes shërben për Joelinton që dyfishon. Në pjesën e dytë, Duran shkurton diferencën (51’), por fjalë për fjalë një minutë më pas Botman rikthen epërsinë. Episodi i fundit i rëndësishëm vjen në minutën e 57-të: Jankovic gabon penalltinë, por menjëherë më pas i jep Cafarquliyev topin për 3-2. Bëhet fjalë vetëm për një kënaqësi personale: përfundon 3-2 dhe 9-3 në total pas 180 minutash. Newcastle është mes 16 më të mirave të Europës.
LEVERKUSEN-OLYMPIACOS 0-0 (TOT. 2-0)
Pas humbjes 2-0 në Greqi, Olympiacos ishte i thirrur për një mrekulli, por Leverkusen, në fakt, e menaxhon me barazimin 0-0 ndeshjen e kthimit në BayArena. “Aspirinat” kontrollojnë takimin dhe vuajnë vetëm në fillim të pjesës së dytë, me Blaswich që ndal Gelson Martins. Pak më vonë, Grimaldo godet traversën, duke trembur helenët. Ndeshja rrëshqet pa shumë raste të tjera, edhe pse Scipioni për mysafirët provon në fund dhe rasti i fundit për të shmangur 0-0 në kthim është për Schick, i cili megjithatë nuk shënon. Pak rëndësi ka: Leverkusen, i gjashti në Bundesliga, është mes 16 më të mirave në Champions.
Champions League Knockout Stage
Atletico Madrid 4-1 Club Brugge
Bayer Leverkusen 0-0 Olympiacos
Inter 1-2 Bodoe/Glimt
Newcastle United 3-2 Qarabag FK