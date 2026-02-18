Inter kundër Bodo Glimt në fushë sintetike në kushte qesharake: tapeti i deformuar

Në seancën përfundimtare të djeshme në Norvegji, edhe Cristian Chivu kishte mbetur i befasuar nga kushtet e tapetit sintetik të lojës në “Aspmyra Stadion”, impianti shtëpiak i Bodo/Glimt. Një ndeshje kurrë e zakonshme, ajo kundër Bodo, me të cilin së fundmi kanë luajtur edhe Roma, Lazio dhe Juventus. Pikërisht bari sintetik krijon gjithmonë shqetësime të mëdha për skuadrat kundërshtare, por në këtë rast, duke parë edhe periudhën e acarit jashtëzakonisht të ashpër në të cilën Inter do të luajë në Norvegji, vështirësitë mund të shtohen.
Jo aq për praninë e borës mbi sipërfaqen e fushës, sesa për atë që ka shkaktuar heqja e borës nga vetë tapeti. Makinat pastruese, me sa duket, në përpjekje për të eliminuar plotësisht borën nga fusha, kanë dëmtuar edhe tapetin. Siç tregojnë gazetarët e ndryshëm të Sky në një video, në fushën e Bodo-s janë krijuar një lloj valëzimesh të vogla që në mënyrë të pashmangshme mund të përfaqësojnë një rrezik si në kërcimin e topit gjatë ndeshjes, ashtu edhe për sigurinë e lojtarëve.
Gjendja e fushës, shumë e keqe
Bëhet fjalë për disa palosje në vijat anësore që e bëjnë në mënyrë të pashmangshme terrenin e lojës jashtëzakonisht të rrezikshëm dhe, në disa aspekte, edhe të papranueshëm në këto nivele. Chivu kishte mbetur i befasuar dje në fushë gjatë stërvitjes së skuadrës së tij duke parë atë anomali të tapetit sintetik. Aktualisht personat përgjegjës po përpiqen të zgjidhin situatën dhe të nivelizojnë tapetin në përpjekje për ta bërë sërish të ngjitet me sipërfaqen poshtë terrenit të lojës. Sigurisht, të arrish në këto kushte pak orë para fillimit të ndeshjes është e pazakontë.
Prej kohësh terreni i lojës i Bodo-s ka ndarë skuadrat e ndryshme kundërshtare që janë gjendur të luajnë në një fushë që në mënyrë të pashmangshme krijon më shumë avantazhe për skuadrën vendase. Përveç teknikut Chivu, dje edhe bashkëpunëtorë të tjerë të Interit janë përpjekur të rregullojnë ato palosje, por në orët në vijim me siguri do të procedohet me sistemimin përfundimtar. Zona që shqetëson më shumë dhe që është e prekur nga ky problem ndodhet pranë goditjes nga këndi. Me sa duket, një manovër e tepërt e mjeteve pastruese ka çuar në ngritjen e tapetit.