Inter-Juve e Shën Valentinit: përballja e parë mes teknikëve Chivu e Spalletti

Derby d’Italia është gjithmonë një histori më vete, një ndeshje unike përtej asaj që është në lojë. Sot në orën 20:45, Inter dhe Juventus përballen në San Siro në një sfidë që tashmë është pjesë e historisë së futbollit italian. Në Milano do të zhvillohet edhe një përballje e paprecedentë brenda përballjes, ajo mes Luciano Spalletti dhe Cristian Chivu: pasi ndanë aventurën te AS Roma, të dy do të jenë kundër njëri-tjetrit për herë të parë në karrierë si trajnerë.
Zikaltërit vijnë nga pesë fitore radhazi në kampionat dhe fitorja sot do të thoshte një hipotekë serioze mbi Scudetton, përveçse do të thyente tabunë e përballjeve direkte këtë sezon. Sa i përket formacionit, Chivu do t’u besojë titullarëve dhe shpreson të aktivizojë që nga minuta e parë edhe Nicolò Barella. Me të, edhe Hakan Calhanoglu është rikuperuar nga dëmtimi, por për momentin ish-lojtari i Cagliari Calcio duket me më shumë mundësi për ta nisur si titullar. Në mbrojtje do të jetë Yann Bisseck me Manuel Akanji dhe Alessandro Bastoni, ndërsa përpara sulmi do t’i besohet Thu-La.
Formacioni i mundshëm i Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram.
Dilema e vetme e bardhezinjve
Sa i përket Juventus, dyshimi i teknikut Spalletti ka në qendër Khephren Thuram. Dje francezi u ndal për shkak të një edeme kockore dhe trajneri do të vendosë vetëm para ndeshjes nëse do ta aktivizojë apo jo. Nëse mesfushori nuk ia del, në vend të tij do të jetë Teun Koopmeiners. Trajneri duhet të hedhë në fushë të njëjtin 11 të javës së fundit, por në pasqyrë dhe me rikthimin te 3-4-2-1.
Formacioni i mundshëm i Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Cabal; McKennie, Yildiz; David.
Spalletti rikthehet si ish në Milano zikaltër dhe do të kërkojë të mos thyejë serinë e pathyeshmërisë së bardhezinjve në kampionat. Fitorja e fundit e Interit daton më 4 shkurt 2024: autogoli i Federico Gatti vendosi sfidën për skuadrën e Simone Inzaghi, që në fund të atij sezoni do të fitonte yllin e dytë. Ishte viti i fundit i Massimiliano Allegri në pankinën e Juves.
Me pak fjalë, është një Shën Valentin për zemra të forta. Pas pushimit olimpik, San Siro do të jetë “sold out”, përfshirë edhe sektorin e miqve.