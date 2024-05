Inter italiania e vetme në vazon e parë: të kualifikuarat në formatin e ri të Champions

Italia do të ketë mundësinë të prezantojë pesë skuadra në Champions League në historinë e saj. Një takim i rëndësishëm për futbollin e përtej Adriatikut që do të nisë me Inter, Milan, Juventus, Atalanta dhe Bologna, skuadrat që siguruan vendet në dispozicion në fund të sezonit që sapo u mbyll. Ndryshimi i rregullores do të sjellë gjithashtu një metodë të re shorti me skuadrat që ndahen në katër vazo dhe kështu do të përballen me dy kundërshtarë nga secila prej katër vazove, duke luajtur një ndeshje në shtëpi dhe një ndeshje jashtë për secilën vazo (edhe në këtë rast zgjedhja do të bëhet me short).

Një metodë e re që ndryshon edhe ndarjen e skuadrave të cilat, ndryshe nga e kaluara, nuk do të marrë më në konsideratë fitoren e gjashtë kampionateve të mëdha evropiane dhe fitoren e Europa League. Në fakt ajo që ka rëndësi do të jetë renditja që së bashku me skuadrën kampione të Europës do të vendosin në vazon e parë tetë skuadrat më të mira të renditjes së klubeve.

VAZO E PARË

Vazoja e parë duket të jetë e sigurt me Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint Germain, Liverpool, Borussia Dortmund, Leipzig dhe Barcelona tashmë të sigurt për vendin e tyre. Inter do të jetë i vetmi përfaqësues i pranishëm nga Italia, falë vendit të gjashtë në renditjen e UEFA-s. Gati e kryer edhe për vazon e dytë ku do të jenë dy italiane me Atalantën në krye, e ndjekur nga Juventus, të shoqëruar nga ana e tyre nga kampionët gjermanë Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Arsenal dhe Club Brugge, të freskët nga titulli në Belgjikë. Pozicioni i Milan është ende në dyshim dhe aktualisht është në nivelin e dytë, por do ta shohë vendin e tij në rrezik në rast se Borussia Dortmund fiton Champions League.

VAZO E DYTË

Gjermania, duke pasur në dispozicion pesë skuadra si Italia, suksesi eventual i verdhezinjve do t’i hapte rrugën Eintrach Frankfurt, i gjashti dhe aktualisht në Europa League, por mbi të gjitha përpara në renditje krahasuar me kuqezinjtë. Kjo do ta detyronte Shakhtar Donetsk të kalonte përmes playoff, duke mbetur praktikisht në vazon në dispozicion, por duke i shtyrë kuqezinjtë në vazon e tretë, të destinuar edhe një herë për të vëzhguar fatin e të tjerëve.

Club Brugge secured the Champions League! Winning the Belgian Pro League, Club Brugge secured direct Champions League entry! Club Brugge will be placed in Pot 2! pic.twitter.com/56vA0oLuKs — Football Rankings (@FootRankings) May 26, 2024

VAZO E TRETË

Pikërisht në të tretën çdo gjë mund të ndodhë me vetëm Feyenoord, Sporting CF, PSV Eindhoven të sigurt për vendin e tyre. Të gjithë të tjerët mbeten në ekuilibër duke filluar nga Celtic, i cili, edhe pse tashmë ka siguruar kualifikimin për Champions League e ardhshme, do të gjendet në të njëjtën situatë si Milan nëse Borussia do të triumfonte në finalen e Wembley. Në atë rast ai do të zbriste në nivelin e katërt, duke mbetur përballë mundësisë së “ripeshkimit” në të tretën nëse Shakhtar do të eliminohej. E njëjta gjë do të ndodhte edhe nëse një nga Lille, PAOK, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv dhe Young Boys do të lihej jashtë 36-shes së parë.

VAZO E KATËRT

Këtë të fundit e sheh me shumë besim edhe Bolonja, që rikthehet në Champions pas mbi gjashtëdhjetë vitesh, por që ka rënë në nivelin e katërt për shkak të mungesës së eksperiencës në fushën kontinentale. Celtic do të kishte një skenar më të keq përpara, në lidhje me ndeshjen mes Real Madrid dhe Borussia Dortmund. Një situatë që do të bëhej më e qetë nëse Los Blancos do të fitonte, me Galatasaray, AS Monaco, Sparta Pragë dhe Aston Villa ende në garë për promocionin. Megjithatë, turqit dhe çekët rrezikuan të përballen me paraeliminatoret, prandaj edhe nëse këta të fundit nuk ia dalin, bolonjezët duhet të shpresojnë në eliminimin e parakohshëm të tre prej skuadrave të përfshira në fazën e parë dhe të futura në vazon e tretë. Një numër që do të shkonte në katër në rast të rënies së Celtic.