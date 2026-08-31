Inter i përgjigjet Juves e Milan, mjafton Calhanoglu por në fund pati drithëerima: Come habit Napoli, fiton Lazio

Inter nuk gabon dhe i përgjigjet Milanit dhe Juventusit, duke mposhtur Cagliarin 1-0 në transfertë në javën e dytë të Serie A. Për zikaltërit mjafton goditja e Calhanoglu nga jashtë zone në minutën e nëntë, një “goditje bilardoje” që vjen pas golit të tij të dytë radhazi, për të mposhtur kuqeblutë dhe për të ngjitur skuadrën në kuotën e 6 pikëve në renditje. Caprile i mohon golin e dytë Espositos dhe Lautaros, ndërsa Bisseck shpëton skuadrën ndaj Adopos në fund, duke shmangur befasinë e pakëndshme. Debuton Curtis Jones.
Inter merr tre pikë në Sardenjë, duke fituar 1-0 në transfertë ndaj Cagliarit. Sapo nis ndeshja, zikaltërit bëhen menjëherë të rrezikshëm. Për avantazhin, skuadra e Chivut nuk duhet të presë gjatë: në minutën e 9’ Barella përgatit aksionin për të djathtën e zakonshme të Calhanoglus nga jashtë zone, i cili me një goditje “bilardoje” mposht Caprilen dhe shënon 1-0. Kuqeblutë mbështeten kryesisht te fantazia e Maldinit dhe shpejtësia e Mendy, por miqtë mbrohen mirë. Edhe Lautaro kërkon me ngulm golin e tij të parë të sezonit, por në fund të pjesës së parë rezultati nuk ndryshon.
Në pjesën e dytë del në pah Caprile, i cili i mohon fillimisht golin e dytë Pio Espositos, nga një pozicion shumë i mirë, dhe më pas edhe Lautaros. Chivu aktivizon Jones për debutimin e tij dhe fut në lojë Thuram, por goli i dytë i zikaltërve nuk vjen. Skuadra e Pisacanes qëndron në lojë deri në fund, në kërkim të barazimit: në minutën e 84’, Bisseck, i cili gjithashtu kishte hyrë nga stoli, duhet të shpëtojë thuajse mbi vijën e portës pas goditjes së fortë të Adopos. Inter vuan për disa minuta në fund, por arrin të marrë tre pikët, duke iu përgjigjur Milanit dhe Juventusit dhe duke u ngjitur në kuotën e 6 pikëve. Cagliari mbetet në kuotën e 3 pikëve.
https://www.reddit.com/r/soccer/s/aQwOfJzS5z
LAZIO 1-0 GENOA
Është Lazio që feston në ndeshjen ndaj Genoas, e vlefshme për javën e dytë të Serie A, falë një tjetër goli nga Frattesi, ashtu siç ndodhi të hënën e kaluar në Bologna. Në Stadio Olimpico përballen në stol dy Kampionë Bote me Italinë në vitin 2006, Gennaro Gattuso dhe Daniele De Rossi, ndërsa legjenda e Milanit feston që në minutën e 25’, kur Frattesi shënon avantazhin e bardhekaltërve. Ish-lojtari i Interit godet në mënyrë perfekte fluturimthi nga qendra e zonës, pas krosimit të Tavares, duke shënuar kështu golin e tij të dytë si lojtar i Lazios në po aq javë kampionat. Në minutën e 37’, Gattuso humbet Rovellan për shkak të një dëmtimi, një problem muskulor. Më pas, në minutën e 44’, Tavares godet shtyllën me kokë, ndërsa Ellertsson nuk arrin të mbërrijë te krosimi interesant i Norton-Cuffy në fund të pjesës së parë.
Në pjesën e dytë, Lazio bëhet sërish e rrezikshme si me Tavares, ashtu edhe me Zaccagni, por është veçanërisht Doekhi ai që shpërdoron një mundësi të mirë për golin e dytë. Në zonën e rreptësisë në krahun tjetër, Meichtry humbet mundësinë për të barazuar. Dhjetë minuta para fundit, Gattuso hedh në lojë edhe Pinamontin: ish-lojtari i Sassuolos bën kështu debutimin me fanellën bardhekaltër, duke u dalluar me një goditje të bukur. Emocioni i fundit i madh është megjithatë pritja e Mandas ndaj goditjes me kokë të Frendrup në kohën shtesë, përpara se vërshëllima e trefishtë të zyrtarizojë rezultatin përfundimtar 1-0. Lazio ngjitet kështu në kuotën e 6 pikëve dhe ruan pikët e plota në renditje, ndërsa Genoa mbetet në kuotën zero.
Lazio 1-0 Genoa – Davide Frattesi 25′
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NAPOLI 1-2 COMO
Goditje e Comos në Napoli, 2-1 për idetë e Fabregas, i cili gjen fitoren e parë. Që në pjesën e parë, miqtë përpiqen t’i imponojnë ritmin e tyre ndeshjes, duke menaxhuar zotërimin e topit, siç kërkohet shpesh nga trajneri katalanas. Pak pas çerekorës, vjen avantazhi i skuadrës nga Lombardia: Diao shmang Oliveran dhe përgatit aksionin për talentin Baturina, i cili me të majtën mposht Meret me një goditje të bukur në minutën e 17’. Napolitanët përpiqen të reagojnë menjëherë me disa shpërthime të Politano, por për 1-1 duhet t’i besojnë Hojlund: danezi merr topin në kufirin e zonës dhe, pothuajse nga vendi, lëshon një goditje të fuqishme me të majtën që mposht Butez dhe sjell barazimin. Baraspesha zgjat vetëm katër minuta: në minutën e 34’, vendasit gabojnë në ndërtimin e aksionit, Anguissa dhe Marin bëjnë rrëmujë dhe Douvikas, si një grabitqar, shënon 2-1.
Napoli 0-1 Como – Martin Baturina 17′
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Pjesa e parë mbyllet me skuadrën e Larios në avantazh, por në pjesën e dytë Napoli përpiqet të ngrejë qendrën e lojës. Allegri hedh në lojë Alisson Santos dhe De Bruyne, në vend të një McTominay të zbehtë, ndërsa Fabregas përgjigjet me një ndryshim taktik, duke u rreshtuar në 5-4-1 me aktivizimin e Kempf dhe Perrone. Kampanët përpiqen në çdo mënyrë të barazojnë, por hapësirat janë të pakta. Në minutën e 95’, Lobotka shënon 2-2, por Pairetto e anulon golin për pozicion jashtë loje të Luccas pak para goditjes së sllovakut. Como fiton 2-1 dhe ngjitet në kuotën e 4 pikëve, duke kaluar Napolin, që mbetet me 3 pikë.