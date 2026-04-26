Inter i bezdisur për përfshirjen në tërmetin e arbitrimit: pozicioni i klubit

Një rrufe në qiell të kthjellët. Inter po përjetonte një ditë të zakonshme në prag të ndeshjes kundër Torinos, që mund të sillte 3/4 e titullit (mungojnë vetëm 4 pikë për t’u shpallur matematikisht kampion i Italisë). Pastaj tërmeti që tronditi edhe një herë të gjithë sistemin e futbollit italian: Gianluca Rocchi është hetuar për bashkëpunim në mashtrim sportiv.
Inter, çfarë kontestohet
Mes tri ndeshjeve nën lupën e hetuesve është edhe një e zikaltërve: ai Inter-Verona i çmendur në sezonin e yllit të dytë, i vendosur nga një gol i Frattesit. Përveç disa ndeshjeve, hetimi i Prokurorisë së Milanos përqendrohet te “caktime të kombinuara” të supozuara me arbitra pak a shumë të pëlqyer nga zikaltërit.
Pozicioni i klubit
Për momentin, megjithatë, nga Viale della Liberazione, përveç habisë, filtrohet qetësi. Në këtë fazë të hetimit zikaltërit nuk rrezikojnë asgjë: asnjë i regjistruar nuk rezulton i përfshirë apo i hetuar. Ajo që në sytë e drejtuesve zikaltër duket disi groteske është se ndeshjet ku do të kishte pasur ndërhyrje për zgjedhjen e arbitrit janë pikërisht ato vendimtare për humbjen e dy trofeve: Bologna-Inter 0-1, me gërshërën në minutat e fundit të Orsolinit, dhe Inter-Milan 0-3, gjysmëfinalja e kthimit të Kupës së Italisë. Për më tepër ka edhe njëfarë hidhërimi për goditjen e radhës ndaj mbrojtësit Bastoni, i përmendur pas dy vitesh për goditjen me bërryl pa top ndaj Duda pak çaste para golit të Frattesi në Inter-Verona.
Takimi i supozuar me dizenjatorin Rocchi
Drejtuesit zikaltër kanë mbetur të befasuar edhe për samitin e supozuar me dizenjatorin Rocchi gjatë gjysmëfinales së parë të Kupës së Italisë mes Milan dhe Inter, ku drejtuesit do të kishin rënë dakord me dizenjatorin për arbitrat e ndeshjes së kthimit të Kupës dhe atë të Bolonjës. Nga Viale della Liberazione theksohet se një San Siro i mbushur plot për derbin nuk ishte pikërisht vendi ideal për një takim, teorikisht, “top secret”. Edhe vetë caktimi i arbitrit Doveri për gjysmëfinalen e kthimit, sipas dokumenteve të hetimit arbitër “i papëlqyer” nga drejtuesit e Inter, për të mos e pasur në një finale të mundshme, duket një arsyetim i ndërlikuar.
Bisseck-Ndicka në kallëzimin e anësorit Rocca
Gjithashtu zikaltërve nuk u ka shpëtuar fakti që në kallëzimin e anësorit Domenico Rocca, ai që në fakt nisi hetimin, përmendet edhe Inter-Roma, një tjetër ndeshje vendimtare për garën për titull sezonin e kaluar, ku nuk u dha një penallti për një faull të Ndicka ndaj Bisseck. Një situatë që, pas muajsh, Rocchi e kishte cilësuar si gabim. Në kallëzimin e Rocca-s lexohet: “Por pse në Inter-Roma, Gervasoni, mbikëqyrësi i ditës, nuk ‘troket’ te VAR-i për të dhënë një penallti të pastër (ku Komisioni në grumbullim pranon publikisht para të gjithë arbitrave dhe asistentëve se kemi humbur një penallti të qartë) në favor të Inter? Gabim i rëndë, që me shumë gjasa do të përcaktojë humbjen e kampionatit të Inter në favor të Napolit”.
Inter, në çdo rast, ka vendosur të mos komentojë situatën me një komunikatë zyrtare. Ka shumë gjasa që as sot, me rastin e ndeshjes me Torinon, klubi të mos shprehet për çështjen. Data për t’u shënuar me të kuqe në kalendar është 30 prilli, kur Rocchi do të dëgjohet nga Prokuroria. Në atë moment, ndoshta, do të ketë më shumë elemente për të kuptuar cili është përfshirja reale e Inter dhe, nëse është rasti, çfarë rrezikojnë zikaltërit.