Inter, gati festa në një San Siro të mbushur plot dhe në rrugët e Milanos: ja plani

Një hap i vogël, një pikë kundër Parmës: kjo është ajo që i mungon Inter për të festuar sërish titullin kampion në San Siro pas 37 vitesh nga ai Inter-Napoli i 28 majit 1989, kur Matthaeus me goditje dënimi shënoi golin e fitores dhe u dhuroi tifozëve titullin e 13-të.
Nëse do të vijë, sonte festa do të jetë ajo spontane e tifozëve zikaltër, fillimisht në vërshëllimën përfundimtare në tribunat e një San Siro të mbushur plot – numri total i spektatorëve do të kalojë kuotën 75.000 për një të ardhur rreth 5 milionë, përfshirë kuotën e abonentëve – dhe më pas nëpër rrugët e Milanos deri vonë në natë. Të cilës mund t’i bashkohet ndonjë lojtar zikaltër, siç ndodhi në mbrëmjen e 22 prillit 2024 pas fitores në derbi kundër Milanit dhe titullit pasues të yllit të dytë.
Por për ceremoninë zyrtare duhet të pritet: dorëzimi i medaljeve dhe Kupës së kampionatit skuadrës nga Lega Serie A është parashikuar më 17 maj me rastin e ndeshjes së ardhshme në shtëpi kundër Veronës, ndoshta në orën 15 (të mërkurën më 13 Interi është i angazhuar në finalen e Kupës së Italisë kundër Lazios). Më pas kapiteni Lautaro dhe shokët do t’ua tregojnë trofeun tifozëve nga autobusi i hapur që do të bëjë xhiron e qytetit përpara se të mbërrijë në Piazza Duomo. Siç shkruan Gazzetta dello Sport, në tribunat e San Siros parashikohet një skenografi festive.