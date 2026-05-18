Inter festë e çmendur! Thuram shpirti i festës, thumba Milanit: bashkohet edhe Zhang

Nga “San Siro” në “Piazza Duomo” ka marrë jetë parada e Inter për festimin e titullit kampion, me lojtarët dhe stafin në bordin e autobusit të hapur nëpër rrugët e Milanos, pasi ngritën trofeun e kampionëve të Italisë. Të dielën, më 17 maj, Inter kishte ftuar të gjithë tifozët e tij për të festuar Dopietën, titullin e 21-të kampion dhe Kupën e 10-të të Italisë. Kjo ishte një e diel feste për popullin zikaltër, pavarësisht 1-1 në javën e 37 të Serie A përballë Veronës. Nga “San Siro” deri në “Duomo”, ishte një maratonë festive që nisi që në orët e drekës dhe do të përfundojë vetëm vonë në mbrëmje, duke ngjyrosur Milanon zikaltër. Ja programi i festimeve me deklaratat e protagonistëve, momentet më domethënëse dhe fotot më të bukura.
Gjatë rrugëtimit të Inter nga “San Siro” drejt “Piazza Duomo”, një tjetër banderolë u ngrit nga Thuram, këtë herë shumë më e drejtpërdrejtë: “Fitoret në derbi futini…”, një referencë ndaj fitoreve të Milanit në derbit e këtij sezoni. Një rikthim i asaj që bëri Ambrosini në vitin 2007 pas fitimit të Champions League: “Scudetton futeni…”. Dy vite më pas, Materazzi iu përgjigj po të njëjtit mesfushor të Milanit: “Ambrosini, në b… time ka ende vend”. Batutat dhe kundërpërgjigjet vazhdojnë edhe pas 20 vitesh.
Incredible scenes as Inter parade their 21st Scudetto throughout Milan 🏆 pic.twitter.com/GvXFafJxwL
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 17, 2026
Thuram i papërmbajtshëm: banderolë kundër Milanit në autobusin drejt “Duomo”
Marcus Thuram konfirmohet si shpirti i festës tek Inter. Këtë herë me një banderolë kundër Milanit që rrezikon të ndezë polemika. Gjatë paradës me autobus të hapur nëpër rrugët e Milanos, Thuram mori nga tifozët një banderolë me një vizatim shumë të veçantë. Në të shfaqej një mi gjigant mbi një sfond kuqezi, për të tallur rivalët e qytetit, Milanin. Pas pak sekondash, sulmuesi i Chivu e mbylli banderolën dhe ua riktheu tifozëve.
Feston edhe Zhang: “Urime, jam gjithmonë njëri prej jush”
Steven Zhang: “Urime të gjithë tifozëve të Inter për këtë sezon të mrekullueshëm. Një falënderim i madh për lojtarët tanë, trajnerët, drejtuesit dhe të gjithë stafin: puna juaj e palodhur solli dy trofe të jashtëzakonshëm në historinë tonë. Gjithmonë njëri prej jush. Forza Inter”.
Après 2h de retard sur le planning, l'Inter quitte enfin San Siro pour entamer son parcours en bus jusqu'au Duomo 🇮🇹🏆🖤💙 pic.twitter.com/8X1p6lQzis
— Canale Inter (@Canale_Inter) May 17, 2026