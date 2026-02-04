Inter e pëson nga shashka ndaj Audero: ndalim transfertash për tifozët, shpëton derbi

Për shashkën e hedhur kundër Emil Audero, tifozët e Interit nuk do të mund të shkojnë në transfertë deri më 23 mars. Ndalimi për të ndjekur skuadrën larg San Siros u njoftua nga Ministria e Brendshme dhe “ka si qëllim garantimin e mbrojtjes së rendit dhe sigurisë publike dhe parandalimin e përsëritjes së episodeve që mund të komprometojnë zhvillimin e rregullt të manifestimeve sportive”.
Sassuolo (8 shkurt), Lecce (21 shkurt) dhe Fiorentina (22 mars) janë ndeshjet që mbështetësit zikaltër do të mund t’i shohin vetëm përmes televizionit, ndërsa në dispozitiv përfshihet edhe “ndalimi i shitjes, për të njëjtat takime, i biletave për banorët e Lombardisë”. Në pritje që për atë që ndodhi në Cremona të shprehet edhe Gjykatësi Sportiv, vendimi vendos tashmë një pikë të qartë në shkallën e sanksioneve.
Derbi Milan-Inter, shpëtojnë tifozët
Është e keqja më e vogël, në dritën e renditjes së ngjarjeve dhe kundërshtarëve (nuk ka kufizime në Meazza që do të presë Juventus më 14 shkurt) dhe të një tjetër takimi të shënuar me të kuqe në kalendarin e Serie A që u intereson shumë mbështetësve. Mbetet i përjashtuar nga masat derbi me Milanin që është programuar më 8 mars 2026 dhe që mund të vlejë një pjesë të mirë të titullit kampion. Pse? Sipas shpjegimit të dhënë nga ministri i Brendshëm, ka mbizotëruar një vlerësim tjetër i bërë: pra, që nuk do të ketë lëvizje tifozërish.
Que terrible lo que pasó en el Inter-Cremonese y que alivio que Emil Audero se encuentre bien.
Ni idea como la persona logró entrar al estadio con el petardo pero ojalá una situación como esta JAMÁS vuelva a pasar.pic.twitter.com/C7Ad25pq5v
— Carlos Reynoso ✍️ (@CarlosReynosoKC) February 2, 2026